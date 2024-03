Descente de Saalbach: Lara Gut-Behrami manque le coche

Lara Gut-Behrami n'a pas réussi à empocher un quatrième globe cet hiver. Sa 17e place lors de la descente de Saalbach lui a fait manquer la première place de la discipline.

Avec 72 points d'avance sur l'Autrichienne Cornelia Hütter, la Tessinoise avait pourtant les faveurs du pronostic, puisqu'un 9e rang lui aurait suffi. Mais il n'en a rien été.

'Cela aurait été magnifique de remporter ce globe pour la première fois', a-t-elle dit. 'C'est de ma faute si ce n'a pas marché', a avoué la championne, qui n'a pas voulu se réfugier derrière les excuses, et notamment le vent tournant durant sa manche. 'Il ne faut pas parler de la météo. Nous avons couru cet hiver dans la tempête à Mont Tremblant ou sous la pluie à Kvitfjell. Les caprices du temps ont été de mise lors de nombreuses courses cette saison.'

Lara Gut-Behrami a reconnu que Cornelia Hütter avait mérité de finir en tête de la discipline. 'On gagne le globe sur l'ensemble de la saison, pas sur une course. Conny a été plus constante et a obtenu les meilleurs résultats.' La Tessinoise n'a pas évolué à son niveau habituel. 'Ce n'était pas mon meilleur jour et je n'y suis pas arrivé. Point final.'

/ATS