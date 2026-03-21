Descente dames: victoire et globe pour Pirovano

Laura Pirovano est intenable en cette fin de saison.

L'Italienne a fêté son troisième succès consécutif en Coupe du monde de descente samedi lors des finales à Kvitfjell, cueillant ainsi le globe de la discipline. Meilleure Suissesse, Corinne Suter a terminé 6e.

Cette issue est improbable. Laura Pirovano, qui s'est imposée avec 0''15 d'avance sur la championne olympique Breezy Johnson (2e), n'était jamais montée sur un podium avant le 6 mars dernier. Elle devient à la surprise générale la troisième Italienne à conquérir le globe de descente après Isolde Kostner et Sofia Goggia.

Laura Pirovano (28 ans) a connu le déclic sur 'sa' neige du Val di Fassa, deux semaines plus tôt. Elle y a triomphé à deux reprises en descente, les 6 et 7 mars, avec à chaque fois 0''01 d'avance sur sa dauphine, pour prendre les commandes du classement de la discipline.

Et l'Italienne n'a pas flanché à Kvitfjell. La pression était il est vraie moindre sur ses épaules après que sa principale rivale, Emma Aicher, avait manqué son affaire. L'Allemande, 5e de cette descente à 0''37 de la gagnante, échoue au final à 83 points de Laura Pirovano. Elle accuse en outre 95 longueurs de retard sur Mikaela Shiffrin au général.

Leader de l'équipe de Suisse de vitesse, Corinne Suter a manqué la troisième marche du podium, occupée par Kira Weidle-Winkelmann, pour 0''23. Cet exercice 2025/26 se termine sans doute trop tôt pour la Schwytzoise, qui s'est classée 1re, 8e, 3e et donc 6e des quatre descentes disputées depuis la fin des JO. Décevante 22e place pour Malorie Blanc, qui espère surtout briller dimanche en super-G.

/ATS