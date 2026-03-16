Descente: Pirovano pour un globe inattendu

Les finales de la Coupe du monde démarrent samedi, à Kvitfjell, avec les descentes.

Si Marco Odermatt est déjà assuré de remporter le petit globe de la discipline chez les messieurs, qui seront en lice à 10h45, le suspense est entier chez les dames.

Laura Pirovano mène la Coupe du monde de la spécialité avant l'ultime descente de la saison (à 12h30) avec 28 points d'avance sur Emma Aicher, laquelle peut également encore espérer déloger Mikaela Shiffrin de la 1re place du général dans ces finales. Elle est une leader plus qu'inattendue.

L'Italienne de 28 ans a en effet pris les commandes grâce à son doublé signé deux semaines plus tôt à Val di Fassa, où elle s'était imposée à chaque fois avec un centième d'avance sur sa dauphine. Ce double exploit est de taille: son meilleur résultat en Coupe du monde était auparavant une 4e place.

En pleine forme, Corinne Suter espère jouer les trouble-fête. La Schwytzoise a enchaîné trois podiums en six courses après des JO compliqués pour elle, avec notamment une victoire dans la première descente de Soldeu. Sixième du super-G de Val di Fassa, la Valaisanne Malorie Blanc espère quant à elle retrouver également le top 10 en descente.

/ATS