De retour des Mondiaux, les Suisses veulent briller à la maison

Les héros suisses des Mondiaux de Saalbach sont de retour à la compétition ce week-end à Crans-Montana. La station valaisanne accueille la Coupe du monde masculine pour la première fois depuis 2012.

Treize ans après un super-G remporté par Didier Cuche, un skieur helvétique montera-t-il à nouveau sur la plus haute marche du podium à Crans-Montana? Au vu de la domination actuelle exercée par les spécialistes de vitesse de Swiss-Ski, voir la descente (samedi) ou le super-G (dimanche) leur échapper sur le Haut-Plateau paraîtrait presque surprenant.

Sur les douze courses de vitesse disputées depuis le début de l'hiver, en comptant celles des championnats du monde, les Suisses n'ont été battus que trois fois. Seuls l'Italien Mattia Casse (super-G de Val Gardena), le Norvégien Fredrik Moller (super-G de Bormio) et le Canadien James Crawford (descente de Kitzbühel) sont pour l'instant parvenus à briser l'hégémonie de Marco Odermatt et compagnie.

Conforter son avance

Champion du monde de super-G à Saalbach, le Nidwaldien a l'occasion de conforter son avance au classement des deux disciplines dans la station valaisanne, qui a accueilli dix étapes de Coupe du monde féminine depuis le dernier passage des hommes en 2012. En super-G, le détenteur du gros globe de cristal compte 119 points d'avance sur l'Autrichien Vincent Kriechmayr. En descente, son avance sur son premier poursuivant, Franjo von Allmen, est plus légère (93 points).

Le prodige bernois vise de son côté un premier succès dans la discipline reine en Coupe du monde après sa médaille d'or mondiale décrochée à Saalbach. Ce serait presque réparer une anomalie pour celui qui ne vit pourtant que sa deuxième saison au plus haut niveau. Alexis Monney et Justin Murisier, qui ont débloqué leur compteur cet hiver, seront aussi à suivre sur la piste Nationale au tracé inédit. Le départ de la descente sera d'ailleurs donné pour la première fois depuis les Mondiaux de 1987 au sommet de Bella Lui.

Ces quatre mousquetaires, auxquels peuvent se greffer Stefan Rogentin, deux fois sur le podium en super-G cette saison et meilleur temps du premier entraînement de la descente jeudi, et le champion du monde de slalom Loïc Meillard, qui ne devrait participer qu'au super-G dimanche, ne sont même pas les seuls atouts de Swiss-Ski.

Aussi en Coupe d'Europe

Les courses de Coupe d'Europe disputées sur cette même piste les 10 et 12 février ont en effet vu les Suisses de l'antichambre du Cirque blanc briller de mille feux. Le Bernois Livio Hiltbrand et le Valaisan Christophe Torrent ont notamment remporté les deux descentes. Et derrière Hiltbrand ont suivi cinq (!) skieurs helvétiques, dont le Vaudois Gaël Zulauf et le Bernois Marco Kohler.

Ce week-end de compétition servira aussi de répétition générale aux organisateurs, deux ans avant les championnats du monde qui se tiendront dans la station valaisanne. Avec 12'000 spectateurs attendus, les prétendants helvétiques seront reçus comme des rockstars dans l'aire d'arrivée des Barzettes.

