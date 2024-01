Daniel Yule à la lutte pour la victoire

Daniel Yule occupe la 2e place de la première manche du slalom de Coupe du monde à Kitzbühel. Loïc Meillard (6e) et Marc Rochat (8e) sont en embuscade pour un podium.

Double vainqueur et tenant du titre, Daniel Yule a profité à fond des conditions de course sur un revêtement verglacé. Le skieur du Val Ferret n'a finalement été devancé que de cinq centièmes par le surprenant Suédois Kristoffer Jakobsen. Derrière à 0''18 de Yule, on retrouve le leader de la discipline et idole locale, Manuel Feller. Linus Strasser et Clément Noël pourront aussi se mêler à la bagarre pour la victoire.

Juste après ces cinq hommes, Loïc Meillard et Marc Rochat ont réussi une bonne manche. Mais le Valaisan d'origine neuchâteloise et le Vaudois accusent respectivement 0''99 et 1''05 de retard sur le Suédois.

Malheureusement, Luca Aerni a connu l'élimination en commettant une faute rédhibitoire sur le ski intérieur. Tanguy Nef et Reto Schmidiger n'ont pas rallié l'arrivée non plus.

Blessé au dos samedi sur un faux mouvement, Ramon Zenhäusern a préféré ne pas prendre le départ. Le géant haut-valaisan a rappelé sur sa page Instagram qu'il n'avait jamais manqué un slalom en onze ans de carrière. Il espère être dans le portillon à Schladming mercredi soir lors du traditionnel slalom nocturne.

