Crans-Montana: les Suisses favoris, mais sous pression

Les descendeurs suisses seront sous pression dimanche à Crans-Montana. Parce que l'an dernier, Franjo von Allmen avait battu Marco Odermatt et Alexis Monney pour un superbe triplé.

L'année passée, les trois mousquetaires helvétiques avaient ressenti l'esprit de 1987 en trustant les trois places sur le podium en descente et en réalisant le doublé en Super-G avec Odermatt devant Monney.

Le seul entraînement disputé samedi matin n'a pas permis d'y voir franchement plus clair. Meilleur Suisse, Alexis Monney a pris la 5e place. Largement en tête après les deux premiers temps intermédiaires, Franjo von Allmen a reculé pour échouer au 18e rang à 1''64 de Mattia Casse. Mais nul doute que le Bernois jouera la gagne et tentera de défendre son titre.

29e à plus de deux secondes, Marco Odermatt n'a pas forcé son talent. On sait bien que le boss de la Coupe du monde luttera pour la victoire sur cette Nationale qui lui convient bien.

Mais pour tous les skieurs, cette descente intervient moins d'une semaine avant le grand rendez-vous de l'hiver à Bormio samedi prochain pour la course olympique sur la Stelvio. Il s'agira donc de ne pas trop perdre d'influx.

/ATS