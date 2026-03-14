Courchevel espère pouvoir organiser un super-G

Courchevel devrait être le théâtre de l'avant-dernier super-G messieurs de la saison dimanche ...
Courchevel espère pouvoir organiser un super-G

Courchevel espère pouvoir organiser un super-G

Photo: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta

Courchevel devrait être le théâtre de l'avant-dernier super-G messieurs de la saison dimanche dès 10h45. Mais le conditionnel reste de mise en raison d'une météo peu favorable.

La neige et le brouillard ont ainsi contraint les organisateurs à annuler le super-G prévu samedi en remplacement de celui qui avait été annulé à Garmisch. Cette épreuve ne sera pas remplacée au calendrier de la Coupe du monde 2025/26, le premier entraînement de descente de la finale à Lillehammer étant prévu jeudi.

Déjà assuré de conquérir les globes du général et de la descente, Marco Odermatt aura l'occasion de compléter sa collection dimanche. Une 5e place lui suffira même si son dauphin au classement de la discipline, Vincent Kriechmayr, s'impose dimanche. Et une nouvelle annulation lui assurait ce trophée.

Chez les dames, l'avant-dernier slalom de la saison figure au menu à Are. La Valaisanne Camille Rast, qui est la seule à avoir battu la reine Mikaela Shiffrin (8 succès en 9 slaloms cet hiver, JO inclus) en 2025/26 sur les virages courts (c'était à Kranjska Gora), espère bien rééditer cet exploit.

Troisième du classement de la discipline derrière l'Américaine et la Valaisanne, Wendy Holdener voudra elle conserver ce rang. La Schwytzoise ne possède que 17 points d'avance sur l'Autrichienne Katharina Truppe, 4e. Quant à Mélanie Meillard (20e), elle doit assurer sa place en finale de la Coupe du monde (top 25).

/ATS
 

Actualités suivantes

Alexis Pinturault arrêtera sa carrière à la fin de l'hiver

Alexis Pinturault arrêtera sa carrière à la fin de l'hiver

Ski    Actualisé le 14.03.2026 - 19:31

Gregor Deschwanden remporte son premier succès à Oslo

Gregor Deschwanden remporte son premier succès à Oslo

Ski    Actualisé le 14.03.2026 - 18:53

Géant: Rast part à la faute, Scheib fait coup double

Géant: Rast part à la faute, Scheib fait coup double

Ski    Actualisé le 14.03.2026 - 14:17

Nadja Kälin 8e du 50 km d'Oslo/Holmenkollen

Nadja Kälin 8e du 50 km d'Oslo/Holmenkollen

Ski    Actualisé le 14.03.2026 - 13:07

Articles les plus lus

Géant d'Are: Rast en tête après la 1re manche

Géant d'Are: Rast en tête après la 1re manche

Ski    Actualisé le 14.03.2026 - 11:27

Nadja Kälin 8e du 50 km d'Oslo/Holmenkollen

Nadja Kälin 8e du 50 km d'Oslo/Holmenkollen

Ski    Actualisé le 14.03.2026 - 13:07

Géant: Rast part à la faute, Scheib fait coup double

Géant: Rast part à la faute, Scheib fait coup double

Ski    Actualisé le 14.03.2026 - 14:17

Gregor Deschwanden remporte son premier succès à Oslo

Gregor Deschwanden remporte son premier succès à Oslo

Ski    Actualisé le 14.03.2026 - 18:53

Le super-G prévu samedi a été annulé

Le super-G prévu samedi a été annulé

Ski    Actualisé le 14.03.2026 - 10:24

Géant d'Are: Rast en tête après la 1re manche

Géant d'Are: Rast en tête après la 1re manche

Ski    Actualisé le 14.03.2026 - 11:27

Nadja Kälin 8e du 50 km d'Oslo/Holmenkollen

Nadja Kälin 8e du 50 km d'Oslo/Holmenkollen

Ski    Actualisé le 14.03.2026 - 13:07

Géant: Rast part à la faute, Scheib fait coup double

Géant: Rast part à la faute, Scheib fait coup double

Ski    Actualisé le 14.03.2026 - 14:17

Une troisième médaille pour Robin Cuche

Une troisième médaille pour Robin Cuche

Ski    Actualisé le 13.03.2026 - 15:52

Coupe du monde: Odermatt peut classer l'affaire en super-G

Coupe du monde: Odermatt peut classer l'affaire en super-G

Ski    Actualisé le 14.03.2026 - 04:04

Le super-G prévu samedi a été annulé

Le super-G prévu samedi a été annulé

Ski    Actualisé le 14.03.2026 - 10:24

Géant d'Are: Rast en tête après la 1re manche

Géant d'Are: Rast en tête après la 1re manche

Ski    Actualisé le 14.03.2026 - 11:27