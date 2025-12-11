Coupe du monde à St-Moritz: Michelle Gisin chute lourdement

Michelle Gisin a fait une lourde chute ce jeudi lors du deuxième entraînement des descentes ...
Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Michelle Gisin a fait une lourde chute ce jeudi lors du deuxième entraînement des descentes de la Coupe du monde à St-Moritz. Elle a été évacuée par hélicoptère.

Aucune information sur les blessures n'a encore été communiquée.

Gisin est tombée après une bonne minute de course. La skieuse d'Engelberg a ensuite percuté à pleine vitesse les filets de sécurité. Selon les premiers constats, elle pourrait s'être gravement blessée. L'Obwaldienne a été transportée à l'hôpital pour des examens médicaux plus approfondis.

Avec la chute de Gisin, la malchance continue de frapper sur les skieuses de l'équipe de Suisse. Lara Gut-Behrami sera absente toute la saison suite à la grave blessure au genou subie lors de l'entraînement à Copper Mountain. Corinne Suter devra faire une pause d'environ un mois suite à des blessures subies mercredi dernier à l'entraînement à St-Moritz. Les examens ont révélé une déchirure de fibres musculaires dans le bas de la jambe gauche ainsi qu'une contusion de l'articulation du genou gauche. De plus, une fracture a été constatée à l'arrière du pied droit.

/ATS
 

