Coupe du monde: Mikaela Shiffrin déjà intouchable en slalom ?

Qui parviendra à stopper Mikaela Shiffrin cette saison en slalom ? L'Américaine aux 102 victoires ...
Coupe du monde: Mikaela Shiffrin déjà intouchable en slalom ?

Coupe du monde: Mikaela Shiffrin déjà intouchable en slalom ?

Photo: KEYSTONE/EPA/KIMMO BRANDT

Qui parviendra à stopper Mikaela Shiffrin cette saison en slalom ? L'Américaine aux 102 victoires en Coupe du monde est la favorite naturelle de l'épreuve de Gurgl dimanche.

Les Suissesses devront sortir le grand jeu pour espérer faire douter la skieuse du Colorado, qui a écrasé la concurrence le week-end dernier lors du premier slalom de la saison à Levi. Elle a devancé l'Albanaise Lara Colturi, deuxième, de plus d'une seconde et demie.

Meilleure Suissesse en Finlande avec son 8e rang - le seul top 10 du week-end dans le camp helvétique -, la Schwytzoise Wendy Holdener espère enchaîner. La Valaisanne Camille Rast, championne du monde de la discipline à Saalbach en février, voudra faire mieux que sa 15e place à Levi, où elle a semblé toujours affaiblie par des douleurs à la hanche.

La première manche devrait débuter à 10h30, et les 30 meilleures s'élanceront à nouveau en début d'après-midi (13h30).

/ATS
 

Actualités suivantes

Tanguy Nef 5e, la victoire surprise pour Paco Rassat

Tanguy Nef 5e, la victoire surprise pour Paco Rassat

Ski    Actualisé le 22.11.2025 - 15:18

Tanguy Nef en course pour le podium

Tanguy Nef en course pour le podium

Ski    Actualisé le 22.11.2025 - 15:19

Coupe du monde: révolte attendue des slalomeurs suisses à Gurgl

Coupe du monde: révolte attendue des slalomeurs suisses à Gurgl

Ski    Actualisé le 22.11.2025 - 04:04

Lourde chute et inquiétude pour Lara Gut-Behrami

Lourde chute et inquiétude pour Lara Gut-Behrami

Ski    Actualisé le 21.11.2025 - 12:43

Articles les plus lus

Mathilde Gremaud: « Les Jeux, c'est que du bonus »

Mathilde Gremaud: « Les Jeux, c'est que du bonus »

Ski    Actualisé le 21.11.2025 - 04:03

Lourde chute et inquiétude pour Lara Gut-Behrami

Lourde chute et inquiétude pour Lara Gut-Behrami

Ski    Actualisé le 21.11.2025 - 12:43

Coupe du monde: révolte attendue des slalomeurs suisses à Gurgl

Coupe du monde: révolte attendue des slalomeurs suisses à Gurgl

Ski    Actualisé le 22.11.2025 - 04:04

Tanguy Nef en course pour le podium

Tanguy Nef en course pour le podium

Ski    Actualisé le 22.11.2025 - 15:19

Les Suisses hors du top 10, Pinheiro Braathen victorieux

Les Suisses hors du top 10, Pinheiro Braathen victorieux

Ski    Actualisé le 16.11.2025 - 14:07

Mathilde Gremaud: « Les Jeux, c'est que du bonus »

Mathilde Gremaud: « Les Jeux, c'est que du bonus »

Ski    Actualisé le 21.11.2025 - 04:03

Lourde chute et inquiétude pour Lara Gut-Behrami

Lourde chute et inquiétude pour Lara Gut-Behrami

Ski    Actualisé le 21.11.2025 - 12:43

Coupe du monde: révolte attendue des slalomeurs suisses à Gurgl

Coupe du monde: révolte attendue des slalomeurs suisses à Gurgl

Ski    Actualisé le 22.11.2025 - 04:04

1re manche: Les Suisses largués, Pinheiro Braathen en tête

1re manche: Les Suisses largués, Pinheiro Braathen en tête

Ski    Actualisé le 16.11.2025 - 11:41

Marcel Hirscher absent jusqu'en janvier

Marcel Hirscher absent jusqu'en janvier

Ski    Actualisé le 16.11.2025 - 12:31

Les Suisses hors du top 10, Pinheiro Braathen victorieux

Les Suisses hors du top 10, Pinheiro Braathen victorieux

Ski    Actualisé le 16.11.2025 - 14:07

Mathilde Gremaud: « Les Jeux, c'est que du bonus »

Mathilde Gremaud: « Les Jeux, c'est que du bonus »

Ski    Actualisé le 21.11.2025 - 04:03