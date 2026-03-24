Coupe du monde: Camille Rast en embuscade au géant d'Hafjell

Camille Rast est en embuscade au terme de la 1re manche du géant des finales de Coupe du monde ...
Coupe du monde: Camille Rast en embuscade au géant d'Hafjell

Coupe du monde: Camille Rast en embuscade au géant d'Hafjell

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Camille Rast est en embuscade au terme de la 1re manche du géant des finales de Coupe du monde à Hafjell. La Valaisanne occupe le 7e rang à 0''77 de la surprenante Canadienne Valerie Grenier.

Celle-ci, partie avec le dossard 15, a devancé de 0''02 la Suédoise Sara Hector et de 0''26 l'Allemande Emma Aicher. Celle-ci reste ainsi en course pour le classement général, où elle compte 85 points de retard sur Mikaela Shiffrin.

L'Américaine, sans doute trop prudente, a signé le 17e chrono seulement à 1''55. Elle aura la pression en finale car une victoire d'Emma Aicher, qui lui rapporterait 100 points, n'est pas à exclure. Shiffrin devra donc absolument signer un top 15 pour se prémunir de cette éventualité et s'assurer le grand globe, la 15e place rapportant 16 unités.

Vanessa Kasper s'est illustrée avec un joli 9e rang à 1''01. Wendy Holdener a par contre connu une manche à vite oublier. La Suissesse, qui a rapidement perdu un bâton, a concédé 4''21 par rapport à Valerie Grenier.

/ATS
 

Actualités suivantes

Robin Tissières royal à Saint-Moritz

Robin Tissières royal à Saint-Moritz

Ski    Actualisé le 24.03.2026 - 17:32

Conclusion festive de la saison de ski nordique

Conclusion festive de la saison de ski nordique

Ski    Actualisé le 24.03.2026 - 15:01

Un 110e succès pour Mikaela Shiffrin

Un 110e succès pour Mikaela Shiffrin

Ski    Actualisé le 24.03.2026 - 14:35

Lucas Pinheiro Braathen: un coup double aux dépens des Suisses

Lucas Pinheiro Braathen: un coup double aux dépens des Suisses

Ski    Actualisé le 24.03.2026 - 13:37

Articles les plus lus

Mikaela Shiffrin en route vers sa 110e victoire

Mikaela Shiffrin en route vers sa 110e victoire

Ski    Actualisé le 24.03.2026 - 11:26

Lucas Pinheiro Braathen: un coup double aux dépens des Suisses

Lucas Pinheiro Braathen: un coup double aux dépens des Suisses

Ski    Actualisé le 24.03.2026 - 13:37

Un 110e succès pour Mikaela Shiffrin

Un 110e succès pour Mikaela Shiffrin

Ski    Actualisé le 24.03.2026 - 14:35

Conclusion festive de la saison de ski nordique

Conclusion festive de la saison de ski nordique

Ski    Actualisé le 24.03.2026 - 15:01

Marco Odermatt a sans doute perdu gros à Hafjell

Marco Odermatt a sans doute perdu gros à Hafjell

Ski    Actualisé le 24.03.2026 - 10:46

Mikaela Shiffrin en route vers sa 110e victoire

Mikaela Shiffrin en route vers sa 110e victoire

Ski    Actualisé le 24.03.2026 - 11:26

Lucas Pinheiro Braathen: un coup double aux dépens des Suisses

Lucas Pinheiro Braathen: un coup double aux dépens des Suisses

Ski    Actualisé le 24.03.2026 - 13:37

Un 110e succès pour Mikaela Shiffrin

Un 110e succès pour Mikaela Shiffrin

Ski    Actualisé le 24.03.2026 - 14:35

Mathilde Gremaud renonce aux finales de Coupe du monde

Mathilde Gremaud renonce aux finales de Coupe du monde

Ski    Actualisé le 23.03.2026 - 13:25

Robin Tissières sur le podium à St-Moritz

Robin Tissières sur le podium à St-Moritz

Ski    Actualisé le 23.03.2026 - 14:50

Marco Odermatt a sans doute perdu gros à Hafjell

Marco Odermatt a sans doute perdu gros à Hafjell

Ski    Actualisé le 24.03.2026 - 10:46

Mikaela Shiffrin en route vers sa 110e victoire

Mikaela Shiffrin en route vers sa 110e victoire

Ski    Actualisé le 24.03.2026 - 11:26