Coup d'envoi de la Coupe du monde féminine à Sölden

Le géant de Sölden marque l'ouverture de la saison de Coupe du monde pour les dames samedi. La Tessinoise Lara Gut-Behrami, triple vainqueure sur le glacier de Rettenbach, fait partie des favorites.

Première des 36 épreuves Coupe du monde, le géant de Sölden (1re manche à 10h, 2e manche à 13h) donne le coup d'envoi de la saison qui aura pour point d'orgue les courses olympiques à Cortina en février. Gut-Berhami, qui a annoncé mettre un terme à sa carrière au printemps 2026, pourrait y célébrer un 4e succès record en l'absence de l'Italienne Federica Brignone, vainqueure en Autriche l'an dernier, blessée.

La Tessinoise avait remporté le dernier géant de la saison fin mars à Sun Valley. Elle devra cependant se méfier de l'Américaine Mikaela Shiffrin, 101 victoire en Coupe du monde dont 22 en géant. Vainqueures l'an dernier dans la discipline, la Néo-Zélandaise Alice Robinson et la Suédoise Sarah Hector seront elles aussi de la partie.

Outre Lara Gut-Behrami, la Suisse sera représentée par sept autres athlètes, dont la Valaisanne Camille Rast et la Schwytzoise Wendy Holdener. La championne de Suisse en titre de géant Vanessa Kasper et sa dauphine Sue Piller seront également au départ.

/ATS