Combiné messieurs: 4 duos prometteurs pour la Suisse

La Suisse affiche forcément de grandes ambitions avant le combiné par équipe messieurs des Mondiaux de Saalbach.

Malgré le forfait attendu de Marco Odermatt, Swiss-Ski alignera des duos de choc mercredi (descente à 10h, slalom à 13h15).

La paire Franjo von Allmen/Loïc Meillard a particulièrement fière allure. Le Bernois s'est paré d'or en descente dimanche. Le Valaisan d'origine neuchâteloise, 3e de la Coupe du monde de slalom, est également à l'aise à Saalbach avec quatre podiums en Coupe du monde.

Les duos Alexis Monney/Tanguy Nef, Justin Murisier/Daniel Yule et Stefan Rogentin/Marc Rochat peuvent aussi prétendre au podium. Mais la concurrence sera forcément féroce si les grandes nations jouent le jeu comme elles l'ont fait dans le combiné des dames mardi.

Comme ce fut justement le cas chez les dames, où Wendy Holdener et Lara Gut-Behrami ont voulu faire équipe, Swiss-Ski n'a donc pas pleinement respecté la hiérarchie mondiale des deux disciplines à l'heure de composer ses duos. No 2 en descente en l'absence d'Odermatt, Justin Murisier fera logiquement équipe avec le no 3 parmi les slalomeurs, son pote Daniel Yule.

/ATS