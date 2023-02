Combiné dames: Brignone mène, Gisin et Holdener trop tendres

Michelle Gisin et Wendy Holdener devront sortir une manche de slalom de feu pour espérer une médaille lors du combiné des Mondiaux à Méribel. Elles sont à plus d'1''50 de Federica Brignone.

14e et 15e, à respectivement 1''58 et 1''66, les deux atouts suisses ont manqué d'agressivité dans le Super-G. La double championne olympique a d'ailleurs reconnu au micro de la RTS avoir pris trop de marge et avoir été trop 'gentille'. Même si les deux Suissesses n'allaient pas calculer, elles devront prendre énormément de risque lors du slalom.

En tête on retrouve Federica Brignone qui a parfaitement su négocier tous les pièges de cette première course. La Valdôtaine, plus hésitante en slalom, devra attaquer comme une folle car Mikaela Shiffrin pointe au 6e rang à 0''96.

En plus de ces deux femmes, les Suissesses devront aussi garder à l'oeil la performance de Franziska Gritsch, excellente 7e du Super-G à 1''07. L'Autrichienne de bientôt 26 ans compte quatre top 10 en slalom cet hiver.

A noter que plusieurs femmes ont utilisé cette manche de vitesse comme un entraînement, puisque la FIS l'autorise. Ainsi Lara Gut-Behrami, 2e à 0''71 de Brignone, a pu prendre contact avec la piste et les conditions de neige. Sofia Goggia s'est pour sa part montrée plus attentiste en prenant la 20e place à 1''92.

/ATS