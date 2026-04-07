Championnats de Suisse: Sandro Manser crée la suprise en descente

Sandro Manser a remporté le titre de champion de Suisse de descente jeudi à St-Moritz. Le Schwytzois ...
Championnats de Suisse: Sandro Manser crée la suprise en descente

Championnats de Suisse: Sandro Manser crée la suprise en descente

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Sandro Manser a remporté le titre de champion de Suisse de descente jeudi à St-Moritz. Le Schwytzois de 20 ans a devancé Alessio Miggiano et Stefan Rogentin, tous deux aguerris en Coupe du monde.

Manser avait déjà convaincu lors des entraînements, et a su profiter de l'absence des cadors de l'équipe nationale (Marco Odermatt, Franjo von Allmen et Alexis Monney) pour l'emporter. Troisième, Rogentin a par ailleurs relâché son effort sur le bas du parcours, alors qu'il était en position de l'emporter.

Manser n’a pas encore réussi à se qualifier pour une course de Coupe du monde, mais a obtenu des résultats qui lui assure une place fixe sur le Cirque blanc la saison prochaine. En Coupe d’Europe, il a décroché quatre podiums en descente cette saison et s'est même imposé à Saalbach et à Santa Caterina.

Jusqu'à dimanche, les courses des Championnats de Suisse se déroulent à Saint-Moritz sur la piste de Corviglia. À l’heure du départ (7h45), la piste était compacte, mais s'est largement dégradée au fil de la matinée.

/ATS
 

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