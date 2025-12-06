Camille Rast au pied du podium, Alice Robinson s'impose

Alice Robinson a remporté le premier géant de Mont-Tremblant samedi au Québec devant Zrinka ...
Photo: KEYSTONE/AP/Sean Kilpatrick

Alice Robinson a remporté le premier géant de Mont-Tremblant samedi au Québec devant Zrinka Ljutic et Valerie Grenier. Meilleure Suissesse, La Valaisanne Camille Rast a terminé au pied du podium.

En l'absence de Lara Gut-Behrami, les espoirs helvétiques reposaient une nouvelle fois sur les épaules de la skieuse de Vétroz. Et cette dernière a confirmé ses bonnes dispositions en géant cette saison en prenant une belle quatrième place, à 1''21 de Robinson.

La championne du monde de slalom, cinquième du précédent géant à Copper Mountain, ne compte qu'un seul podium dans la discipline. Elle n'est pas passée loin d'en signer un deuxième samedi malgré des conditions météorologiques compliquées dans la station québécoise.

La course a été remportée par Alice Robinson, qui avait déjà remporté le précédent géant à Copper Mountain le 29 novembre. Il s'agit du sixième succès de sa carrière en Coupe du monde dans la discipline.

Une première pour Piller

Dans le camp suisse, Wendy Holdener a terminé au 17e rang, à plus de deux secondes et demie de la vainqueure. La Fribourgeoise Sue Piller (20 ans) a pris une excellente 20e place (+3''00) pour sa première participation à une deuxième manche, tandis que Simone Wild a terminé 29e (+5''50).

Un deuxième géant féminin aura lieu dans la même station de Mont-Tremblant dimanche. La première manche est prévue à 16h00, la deuxième à 19h00 (heure suisse).

/ATS
 

