Camille Rast a eu droit à une réception officielle à Vétroz (VS)

Championne du monde, no 3 du classement mondial du slalom, Camille Rast a vécu, à 25 ans, son plus bel hiver. Cela valait bien une réception officielle de sa commune de Vétroz vendredi, une semaine après celle organisée pour Loïc et Mélanie Meillard à Hérémence (VS).

Cet hiver, Camille Rast est devenue pour la première fois championne du monde de slalom, en février à Saalbach. Sur le front de la Coupe du monde, la Valaisanne a remporté deux victoires en slalom: à Killington et à Flachau et fêté deux troisièmes places à Gurgl (slalom) et à Killington (géant).

Afin de célébrer ces résultats et notamment son titre mondial obtenu en Autriche, la municipalité et le ski-club Vétroz ont organisé une réception officielle, vendredi après-midi. Celle-ci a réuni un nombreux public.

Une chanson pour l'occasion

Les 500 enfants des écoles primaires de la localité ont interprété une chanson créée spécialement pour l’occasion, 'Je ne m’y attendais pas', a avoué la championne, visiblement conquise tant par les paroles que par l'entrain mis par les jeunes du village dans leur interprétation.

Mise sur pied dans un temps record, la manifestation s’est voulue bon enfant. Camille Rast est repartie les bras pleins de cadeaux (bouquet de fleurs, bouteille de vin et une œuvre artistique expressément réalisée pour elle). La skieuse s’est ensuite prêtée au jeu des questions-réponses des élèves.

L’occasion de se remémorer certains souvenirs de sa période scolaire et son parcours l’ayant emmené vers les sommets. 'J’espère que je vous ai donné envie de skier en regardant mes courses', a-t-elle sobrement lancé à la jeune génération entre deux salves de 'Camille, Camille', scandées par les élèves. Plus globalement, la skieuse s’est dite 'touchée par le soutien reçu de toute la commune.'

La médaille d'or du ski-club

'C’est un jour de très grande fête pour Vétroz et une récompense pour ton travail, ton abnégation, ton talent et ta capacité à te battre', a résumé, à l'heure des discours, le président de la commune Pierre-Michel Venetz s'adressant à la sportive.

Pour Patricia Constantin, la future présidente du Grand Conseil. - elle sera élue lundi prochain -, 'Camille est une championne au parcours inspirant pour les jeunes skieurs de notre région et d’ailleurs.'

Président du SC Vétroz, Bertrand Pillet lui a remis symboliquement la médaille d’or du ski-club. 'Ce fut un immense bonheur de te voir sur le toit du monde (ndlr : à Saalbach). Tu nous as fait rêver.'

Désormais en vacances, Camille Rast reprendra la préparation physique dès le 1er mai, en vue de la saison prochaine qui sera marquée par les JO. 'Camille, tu seras magique aux Jeux olympiques', lui ont chanté les enfants en forme d'augures, avant de lui demander un autographe.

/ATS