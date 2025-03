Big Air: L'argent pour Sarah Höfflin

Sarah Höfflin tient sa première médaille dans des championnats du monde.

La skieuse genevoise de 34 ans s'est parée d'argent en Big Air samedi à St-Moritz. Andri Ragettli doit quant à lui se contenter du 10e et dernier rang dans la finale masculine.

Eliminée dès les qualifications du slopestyle en Engadine, Sarah Höfflin a effacé de superbe manière cet échec pour offrir à la Suisse un septième podium dans ces joutes engadinoises. La Genevoise, vainqueure de la qualification en Big Air, a mis la pression sur ses sept rivales dès son premier saut en finale.

En tête grâce aux 90,50 points récoltés pour son Switch Right Double 1080 Mute, la championne olympique 2018 de slopestyle a obtenu 80,25 points sur son deuxième saut, un Left Double 1080 Safety, pour afficher alors 6,25 points de plus que sa plus proche poursuivante. Les 170,75 points cumulés ont suffi pour cueillir l'argent.

Seule l'Italienne Flora Tabanelli, sous pression après un deuxième saut manqué, a fait mieux grâce aux 89,00 points obtenus en troisième manche (176,75 points au total). Dernière à s'élancer, Sarah Höfflin n'est pas parvenue à augmenter son total, manquant sa réception après un Left Double 1440 Japan pourtant bien maîtrisé.

Höfflin, qui n'a jamais gagné de Big Air en Coupe du monde, a donc bien profité de l'absence des trois médaillées olympiques de Pékin 2022 Eileen Gu (convalescente), Tess Ledeux (blessée) et Mathilde Gremaud (éliminée en qualification). Elle affichait jusqu'ici trois 4es places comme meilleur résultat dans des Mondiaux.

Ragettli manque le coche

Andri Ragettli a en revanche manqué le coche dans la finale masculine. Revanchard après sa frustrante 4e place obtenue en slopestyle, le Grison de 26 ans a chuté à la réception de ses deux premiers sauts pour perdre tout espoir de podium. Le titre est revenu au Néo-Zélandais Luca Harrington avec 192,00 points.

/ATS