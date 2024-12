Beaver Creek: Odermatt pour une revanche en géant

Eliminé en première manche à Sölden en ouverture de saison, Marco Odermatt a une revanche à prendre en géant dimanche à Beaver Creek. Le Nidwaldien sera forcément l'homme à battre.

Marco Odermatt reste même sur deux sorties de piste consécutives dans la discipline, lui qui était parti à la faute en deuxième manche du géant des finales de Saalbach en mars après avoir signé le meilleur temps sur le premier parcours. L'heure est à la rédemption.

Le champion olympique et champion du monde en titre de la spécialité avait auparavant fêté 12 succès d'affilée en Coupe du monde de géant, une série victorieuse entamée en mars 2023 à Kranjska Gora. Il espère bien reprendre sa marche en avant à Beaver Creek, mais il n'a jamais disputé de géant dans la station du Colorado.

Le dernier géant organisé à Beaver Creek remonte en effet à la saison 2019/20. Il avait vu l'Américain Tommy Ford triompher devant deux Norvégiens, Henrik Kristoffersen et Leif Kristian Nestvold-Haugen, alors que le meilleur Suisse (Gino Caviezel) s'était classé 9e.

Cinq ans plus tard, les Norvégiens seront à nouveau à suivre de près à Beaver Creek, eux qui ont signé un triplé historique fin octobre à Sölden (Steen Olsen devant Kristoffersen et McGrath). Les regards seront aussi braqués sur Loïc Meillard, 3e (Levi) puis 5e (Gurgl) en slalom après avoir dû déclarer forfait pour le géant de Sölden.

/ATS