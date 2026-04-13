Alexis Monney opéré de la main droite

Alexis Monney a été opéré de la main droite, a annoncé Swiss-Ski vendredi. Le Fribourgeois de 26 ans a chuté lors du super-G des championnats de Suisse de Saint-Moritz samedi dernier.

Le spécialiste des épreuves de vitesse a subi une fracture du lunatum, un os situé au niveau du poignet. Il a été opéré mercredi avec succès, informe Swiss-Ski.

Alexis Monney devra porter une attelle pendant les deux prochains mois, mais il devrait être opérationnel pour les préparatifs estivaux en vue de la prochaine saison de Coupe du monde. Cet hiver, le skieur des Paccots est monté à deux reprises sur le podium (2e du super-G de Livigno et 2e de la descente de Garmisch).

/ATS