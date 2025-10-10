Alexander Steen Olsen forfait pour le géant d'ouverture

Alexander Steen Olsen est forfait pour le géant d'ouverture de la saison prévu dimanche à Sölden.

Le Norvégien de 24 ans, vainqueur à Sölden l'an dernier, a dû renoncer en raison d'un problème à un genou.

Après un test sur le glacier du Rettenbach le week-end dernier, Steen Olsen est rentré à Oslo lundi pour effectuer des examens et des traitements supplémentaires, a indiqué la fédération norvégienne de ski sur son site internet. Celui qui a également triomphé lors du géant nocturne de Schladming la saison dernière souffre d'une tendinopathie rotulienne (Jumper's Knee).

/ATS