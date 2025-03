A Kvitfjell, Marco Odermatt veut sécuriser ses globes

Le week-end de vitesse qui s'annonce à Kvitfjell doit permettre à Marco Odermatt de sécuriser le globe de descente et celui du Super-G. Mais Franjo von Allmen et Alexis Monney vont le pourchasser.

Deux descentes (vendredi et samedi) et un Super-G (dimanche) au programme en Norvège où les Suisses seront à nouveau parmi les favoris. Sur la piste des JO de Lillehammer en 1994, Marco Odermatt va devoir défendre son globe de descente face à ses deux compatriotes Franjo von Allmen et Alexis Monney.

La victoire à Crans-Montana du champion du monde lui a permis de revenir à 73 points de son illustre chef de file avec encore trois courses à disputer. Troisième de ce classement de la discipline, Alexis Monney accuse lui 185 points de débours.

Sur la piste préférée de Niels Hintermann, vainqueur en 2022 et l'an dernier mais absent cette saison pour soigner un cancer, Marco Odermatt va devoir se battre sur une piste où il n'est pas le meilleur. Et lors du seul entraînement organisé, le deuxième agendé jeudi étant annulé en raison de la météo, von Allmen et Monney se sont classés 3e et 4e. Odermatt a dû se contenter de la 11e place.

Dimanche lors du Super-G, le Nidwaldien pourrait s'assurer le globe avant même le départ de la course. Il possède en effet 181 points de marge sur Mattia Casse, le seul à pouvoir encore théoriquement le rattraper à deux courses de la fin. Mais l'Italien de 35 ans a chuté lors de l'entraînement de mercredi et s'est fracturé le coude droit. Autant dire que sa participation aux courses de ce week-end n'est pas assurée.

