Stéphane Cattin : Lara Gut-Behrami était « unique »

Notre consultant ski alpin, directeur de Swiss Snowsports, la faîtière des écoles de ski, réagit à l’annonce de la Tessinoise de mettre un terme à sa carrière. Stéphane Cattin évoque aussi l’héritage de la championne.
« Des Lara ? Elles sont uniques des filles comme ça, donc je ne pense pas qu’on aura une nouvelle Lara Gut-Behrami. Mais on aura d’autres filles qui feront de belles carrières aussi et on espère qu’elles en fassent d’aussi belles que Lara. » Ce sont les mots de Stéphane Cattin, notre consultant ski alpin, directeur de Swiss Snowsports, la faîtière des écoles de ski, après l’annonce de la Tessinoise de mettre un terme à sa carrière.
« Je pensais qu’elle continuerait peut-être encore une saison, avec ces championnats du monde qui doivent arriver en Suisse, mais je comprends la décision qu’elle a prise avec une carrière magnifique comme la sienne. Une blessure aussi grave, c’est toujours compliqué à revenir, d’autant que ce n’est pas sa première blessure et je pense que son corps a raisonnablement décidé de mettre la flèche à gauche », juge Stéphane Cattin. Les championnats du monde de janvier 2027 à Crans-Montana se dérouleront donc sans Lara Gut-Behrami, gravement blessée au genou en novembre dernier.
Stéphane Cattin : « Je pense que le corps a raisonnablement décidé de mettre la flèche à gauche. »
Avec ses 101 podiums en Coupe du monde, ses deux grands globes de cristal et ses dix victoires au moins dans trois disciplines – elle est la seule skieuse de l’histoire à y être parvenu –, la Tessinoise a marqué son sport. Son fort caractère lui a aussi permis d’imposer ses choix et ses méthodes et d’inspirer ainsi d’autres athlètes. « Elle avait un système qui fonctionnait bien pour elle. Elle savait exactement ce qu’elle voulait et c’est pour ça qu’elle a si bien réussi. Elle a ouvert la porte à l’intégration de mini cellules dans une structure nationale, qui aujourd’hui est plus ou moins établie, ce qui n’était pas du tout le cas il y a dix ans », relève Stéphane Cattin.
« Elle a ouvert les portes à l'intégration de mini cellules dans une structure nationale. »
Parmi les grands moments de la carrière de Lara Gut-Behrami, l’expert jurassien retiendra sa médaille d’argent du Super-combiné de 2009 à Val d’Isère. Lara Gut avait alors… 17 ans. /vco