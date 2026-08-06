Stéphane Cattin : Lara Gut-Behrami était « unique »

« Des Lara ? Elles sont uniques des filles comme ça, donc je ne pense pas qu’on aura une nouvelle Lara Gut-Behrami. Mais on aura d’autres filles qui feront de belles carrières aussi et on espère qu’elles en fassent d’aussi belles que Lara. » Ce sont les mots de Stéphane Cattin, notre consultant ski alpin, directeur de Swiss Snowsports, la faîtière des écoles de ski, après l’annonce de la Tessinoise de mettre un terme à sa carrière.

« Je pensais qu’elle continuerait peut-être encore une saison, avec ces championnats du monde qui doivent arriver en Suisse, mais je comprends la décision qu’elle a prise avec une carrière magnifique comme la sienne. Une blessure aussi grave, c’est toujours compliqué à revenir, d’autant que ce n’est pas sa première blessure et je pense que son corps a raisonnablement décidé de mettre la flèche à gauche », juge Stéphane Cattin. Les championnats du monde de janvier 2027 à Crans-Montana se dérouleront donc sans Lara Gut-Behrami, gravement blessée au genou en novembre dernier.