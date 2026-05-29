Bilan réjouissant pour le Giron jurassien

Le Giron jurassien des clubs de sports de neige dresse le bilan de l’hiver 2025/2026. Entre ...
Bilan réjouissant pour le Giron jurassien

Le Giron jurassien des clubs de sports de neige dresse le bilan de l’hiver 2025/2026. Entre les manifestations organisées dans la région et les athlètes de l’Arc jurassien qui s’épanouissent sur la scène nationale et internationale, la saison est qualifiée de réjouissante.

Le Giron jurassien souligne un beau succès populaire pour les manifestations organisées dans la région, comme ici la Coupe Didier Cuche. (Photo : Matthias Vauthier) Le Giron jurassien souligne un beau succès populaire pour les manifestations organisées dans la région, comme ici la Coupe Didier Cuche. (Photo : Matthias Vauthier)

Succès populaire des événements sportifs dans l’Arc jurassien et épanouissement des athlètes régionaux sur la scène nationale et internationale : l’hiver 2025/2026 du Giron jurassien a été intense. Le bilan, tiré ce vendredi, est réjouissant, selon les termes du communiqué. Les manifestations de ski alpin, comme la Coupe Didier Cuche et la Ragusa Ski Cup, ainsi que de ski de fond, comme les storio nordiX games et le Viteos ski tour, ont rencontré un grand succès populaire.

Durant la saison dernière, neuf athlètes issus des ski-clubs régionaux faisaient partie des cadres de Swiss-Ski ou d’un centre national de performance. En ski alpin, la Neuvevilloise Amélie Klopfenstein a marqué des points en Coupe d’Europe à six reprises, pour trois top-15. Elle a également pris trois départs en Coupe du monde de slalom. Côté masculin, Alexi Mosset et Robin Tissières se sont illustrés en Coupe d’Europe de ski-cross. Et que dire de l’athlète de para-ski Robin Cuche, qui a notamment cueilli quatre médailles aux Jeux paralympiques de Milan-Cortina.

En ski de fond, Milla Pittier a brillé pour sa dernière saison en M16, se classant 3e du général du Swiss Nordic Trophy. Dans les cadres de Swiss-Ski, Wilma Lauenstein a récolté deux médailles lors des championnats de Suisse M20 et a participé à plusieurs épreuves de Coupe d’Europe. Ilan Pitter a pris part à trois épreuves de Coupe du monde et a été un acteur régulier en Coupe d’Europe tout au long de la saison. /comm-lgn


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