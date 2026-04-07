Les skieurs de la région brillent une dernière fois

Les jeunes skieurs du Giron jurassien signent de belles performances lors des finales de la Coupe Raiffeisen. Ce week-end de Pâques à Leysin, les athlètes du centre régional de performance ont terminé leur saison sur trois podiums et deux victoires. Dans la catégorie U16, Odélie Wermeille (SC La Sagne) et Emilio Soprana (SC Chasseral Dombresson) ont signé leur dernier podium avec la relève, se classant respectivement 3e et 2e en slalom. Elsa Ginggen s’est particulièrement illustrée chez les moins de 14 ans. La skieuse du SC Chasseral Dombresson a terminé 2e du géant avant de remporter les deux slaloms au programme samedi. /comm-lgn