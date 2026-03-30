Double médaille de bronze pour Wilma Lauenstein

Wilma Lauenstein s'illustre aux championnats de Suisse de sprint, de longue distance et de relais en ski de fond. La Neuchâteloise du SC La Vue-des-Alpes a décroché deux médailles de bronze chez les M20 aux Diablerets ce weekend. La jeune Milla Pittier a elle aussi brillé pour sa première apparition en M18. Egalement pensionnaire du SC La Vue-des-Alpes, elle a atteint la finale du sprint où elle a finalement décroché la 6e place le vendredi. Le samedi, Milla Pittier a également réussi sa première apparition en distance avec une 7e place en U18. Chez les hommes, Maxime Béguin signe le meilleur résultat neuchâtelois avec une 11e place, toujours en longue distance. /comm-cbs