Plus de télémark pour Maxime et Alexi Mosset

Les deux frères de Cernier ne seront plus au départ des compétitions de télémark la saison ...
Plus de télémark pour Maxime et Alexi Mosset

Les deux frères de Cernier ne seront plus au départ des compétitions de télémark la saison prochaine. Maxime met un terme à sa carrière ; Alexi se tourne définitivement vers le skicross.

Maxime Mosset aura pris le départ de 140 courses en Coupe du monde. (Photo : Mosset) Maxime Mosset aura pris le départ de 140 courses en Coupe du monde. (Photo : Mosset)

Maxime et Alexi Mosset tournent le dos au télémark. Les deux frères de Cernier emprunteront des voies différentes dès l’hiver prochain. Maxime Mosset met définitivement un terme à sa carrière après avoir encore décroché une cinquième place du sprint parallèle, samedi aux Contamines, dans le cadre des épreuves de la Coupe du monde. C’est le meilleur résultat des Suisses. A 27 ans, il aura pris le départ de 140 courses au plus haut niveau.Son frère cadet, Alexi a définitivement choisi de s’orienter sur le skicross. Il déjà régulièrement pris part aux manches de la Coupe d’Europe cet hiver. Au classement général final de la discipline, il se classe onzième et quatrième Suisse. Un autre Neuchâtelois, Robin Tissières, est lui quatrième. /mne



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