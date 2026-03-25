Marianne Fatton loin du podium

Marianne Fatton n’est pas parvenue à tirer son épingle du jeu à Puy-Saint-Vincent ce mercredi dans le cadre de la Coupe du monde de ski alpinisme. La Neuchâteloise a pris le onzième rang dans l’épreuve de l’Individuel, en 1h27’50’’. Elle a concédé près douze minutes à la lauréate du jour, la Française Axelle Gachet Mollaret.

Les compétitions de Puy-Saint-Vincent se poursuivent encore jeudi et vendredi avec respectivement au programme la Verticale et le Sprint. C’est dans cette dernière discipline que Marianne Fatton est devenue championne olympique, le 19 février à Bormio. /mne