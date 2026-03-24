Robin Tissières royal à Saint-Moritz

La plus haute marche du podium pour Robin Tissières. Déjà deuxième la veille, le Neuchâtelois a gagné le second skicross de Saint-Moritz, mardi dans le cadre de la Coupe d’Europe. En matinée, Robin Tissières avait signé le meilleur temps du prologue, avant de remporter ensuite toutes les séries par élimination directe des huitièmes de finale à la… finale bien sûr. C’est aussi son deuxième succès de la saison à ce niveau.

Second neuchâtelois en lice, Alexi Mosset a échoué au stade des quarts de finale. Il est classé 9e, premier des vienne-ensuite, en vertu de son chrono obtenu lors du prologue. /mne