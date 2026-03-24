Conclusion festive de la saison de ski nordique

Christophe Frésard et Lucie Lauenstein sont les deux lauréats de l’édition 2026 du Certina ...
Conclusion festive de la saison de ski nordique

Christophe Frésard et Lucie Lauenstein sont les deux lauréats de l’édition 2026 du Certina Challenge, qui récompensent les athlètes les plus réguliers sur l’ensemble des épreuves de l’Arc jurassien de l’hiver de ski de fond. 

Lucia Lauenstein et Christophe Frésard récompensés. (Photo : Matthias Vauthier) Lucia Lauenstein et Christophe Frésard récompensés. (Photo : Matthias Vauthier)

La saison de ski nordique s’est conclue samedi au Centre nordique de La Vue-des-Alpes – Tête de Ran par une cérémonie festive de remise des récompenses. Une boucle de 2,5km avait même été tracée tout exprès pour permettre aux différents lauréats de chausser une dernière fois leurs skis de fond.

L’édition 2026 du Viteos Ski Tour s’est conclue après trois épreuves disputées dans l’Arc jurassien : la Course de l’heure aux Breuleux, le Tour de Sagnard à La Corbatière et la S’kiffé’Froid aux Cernets. Malgré l’annulation de la Franches Nordique, la saison a proposé un circuit cohérent, avec une bonne participation : « On a senti un bel engouement cette saison. Au total, 192 fondeurs et fondeuses ont pris le départ d’au moins une manche », a détaillé Christophe Pittier, chef nordique du Giron Jurassien. Basé sur le classement scratch de chaque manche, le Certina Challenge a récompensé les athlètes les plus constants sur l’ensemble de l’hiver. Chez les dames, Lucia Lauenstein (100 points) a devancé Léane Schmid (90 points avec une victoire) et Emilie Baehler Heger (90 points). Chez les hommes, Christophe Frésard (90 points) s’est imposé devant Johann Schmid (76 points) et Pascal Truong (72 points). /comm-mne


 

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