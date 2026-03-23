Robin Tissières sur le podium à St-Moritz

Robin Tissières signe le deuxième podium de sa carrière en Coupe d’Europe de skicross. Le Neuchâtelois a pris la 2e place de la course de St-Moritz ce lundi. Il n’a été devancé que par le Bernois Sven Liechti. Autre régional engagé aux Grisons : Alexi Mosset a signé une belle performance en terminant au 6e rang.

Les deux spécialistes du skicross neuchâtelois auront encore l’occasion de s’illustrer mardi sur une nouvelle course à St-Moritz. /lgn