Robin Tissières sur le podium à St-Moritz

Le Neuchâtelois a pris le 2e rang de la course de Coupe d’Europe de skicross lundi dans les ...
Robin Tissières sur le podium à St-Moritz

Le Neuchâtelois a pris le 2e rang de la course de Coupe d’Europe de skicross lundi dans les Grisons. Alexi Mosset a signé également une belle performance avec une 6e place finale.

Robin Tissières signe le 2e podium de sa carrière en Coupe d'Europe, après sa victoire du 23 janvier. (photo R. Tissières). Robin Tissières signe le 2e podium de sa carrière en Coupe d'Europe, après sa victoire du 23 janvier. (photo R. Tissières).

Robin Tissières signe le deuxième podium de sa carrière en Coupe d’Europe de skicross. Le Neuchâtelois a pris la 2e place de la course de St-Moritz ce lundi. Il n’a été devancé que par le Bernois Sven Liechti. Autre régional engagé aux Grisons : Alexi Mosset a signé une belle performance en terminant au 6e rang.

Les deux spécialistes du skicross neuchâtelois auront encore l’occasion de s’illustrer mardi sur une nouvelle course à St-Moritz. /lgn


 

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