Milla Pittier brille en Coupe d’Europe

La fondeuse neuchâteloise a pris la deuxième place en individuel classique U16 samedi, avant ...
Milla Pittier brille en Coupe d’Europe

La fondeuse neuchâteloise a pris la deuxième place en individuel classique U16 samedi, avant de s’imposer avec le relais mixte dimanche à Santa Caterina.

Le relais mixte suisse de Milla Pittier s'est imposé devant un autre quatuor helvétique dimanche en Italie. (Photo : Newspower.it) Le relais mixte suisse de Milla Pittier s'est imposé devant un autre quatuor helvétique dimanche en Italie. (Photo : Newspower.it)

Milla Pittier s’illustre sur la dernière manche de la Coupe d’Europe de ski de fond. A Santa Caterina ce week-end, l’athlète du SC La Vue-des-Alpes a profité de l’ajoute de la catégorie U16 pour prendre la deuxième place en individuel classique et pour s’imposer avec le relais mixte.

Samedi lors de l’épreuve individuelle en classique sur 5 km, Milla Pittier est partie sur un rythme élevé, passant en tête à mi-course. Elle a toutefois payé ce départ rapide sur la seconde boucle, terminant finalement deuxième à 15 secondes de la vainqueure, explique le Giron jurassien dans son communiqué.

Dimanche, la fondeuse des Hauts-Geneveys a lancé le relais mixte suisse dans le groupe de tête. Ses coéquipiers Dario Spadin, Gianna Lucia Froehlich et Elias Besson se chargeant ensuite de conclure pour offrir la victoire à la première équipe suisse, devant un autre quatuor helvétique.

Wilma Lauenstein a quant à elle retrouvé de l’énergie en cette fin de saison, signant deux top 20 chez les moins de 20 ans en Lombardie : un 19e temps sur les 7,5 km de l’individuel classique, puis une nouvelle 19e place lors de la poursuite de 10 km en style libre. Il s’agit des meilleurs résultats en Coupe d’Europe cette saison pour l’athlète du SC La Vue-des-Alpes. /comm-lgn


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