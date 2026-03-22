Super-G dames: Suter 2e, victoire et globe pour Goggia

Corinne Suter tient une forme olympique. La Schwytzoise a pris la 2e place du Super-G des finales de Coupe du monde à Kvitfjell dimanche derrière Sofia Goggia qui a aussi enlevé le globe.

Et un quatrième podium cet hiver pour Corinne Suter! Ou plutôt, quatrième podium en un mois. La skieuse de 31 ans affiche une confiance impressionnante. Et sans une fin de parcours 'ratée', elle aurait pu remporter sa 7e course de Coupe du monde. Avant d'attaquer le schuss final, Suter comptait en effet 0''24 d'avance sur Goggia. Une légère erreur de ligne lui a cependant fait perdre 0''56 dans les derniers mètres de course pour échouer à 0''32 de la Bergamasque.

Tout sourire, Sofia Goggia a elle fait coup double en Norvège. La Transalpine de 33 ans a décroché son 29e succès, le 10e dans la discipline. Derrière les deux femmes, on retrouve un duo germanique composé de Kira Weidle-Winkelmann à 0''60 et Emma Aicher à 0''61.

La bataille pour le général continue d'ailleurs de faire rage, puisqu'Emma Aicher se plaît à mettre la pression sur Mikaela Shiffrin. Avec sa quatrième place, Aicher a repris 50 points sur Shiffrin qui n'est pas parvenue à entrer dans le top 15 et donc marquer des points. Mais l'Américaine possède encore 45 points de bonus à deux courses de la fin, le géant et le slalom. Si elle skie à son niveau, Shiffrin devrait pouvoir conserver assez d'avance et aller chercher son sixième gros globe pour égaler Annemarie Moser-Pröll.

Deuxième Suissesse en lice, Malorie Blanc a obtenu une bonne 9e place à 1''45. Elle a connu plus de soucis dans la partie technique.

/ATS