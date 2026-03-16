Belle fin de saison pour le Giron Jurassien

Le Swiss Nordic Trophy, circuit national de la relève en ski de fond, s’est conclu dans le ...
Belle fin de saison pour le Giron Jurassien

Le Swiss Nordic Trophy, circuit national de la relève en ski de fond, s’est conclu dans le canton d’Uri ce week-end. Chez les moins de 16 ans, Milla Pittier a remporté une victoire en sprint et pris une 2e place en mass start libre. Thibaut Bregnard a terminé sur la troisième marche du podium en sprint libre chez les moins de 14 ans.

Milla Pittier termine sa formation au Centre régional de performance par une belle troisième place au général du Swiss Nordic Trophy. (Photo : Giron Jurassien, Emilie Heger) Milla Pittier termine sa formation au Centre régional de performance par une belle troisième place au général du Swiss Nordic Trophy. (Photo : Giron Jurassien, Emilie Heger)

Belle fin de saison pour les athlètes du Giron Jurassien. Les finales du Swiss Nordic Trophy de ski de fond ont eu lieu ce week-end à Realp, dans le canton d’Uri. Milla Pittier a remporté la victoire sur le sprint libre, un mois après son titre national chez les moins de 16 ans à Evolène, en Valais. Elle a ensuite ajouté un nouveau podium à sa collection avec une deuxième place en mass start libre dimanche. « Grâce à ses excellentes prestations ce week-end et une domination assez impressionnante en sprint, Milla termine finalement au troisième rang du classement général », souligne Alexis Jeannerod, entraîneur du Giron Jurassien.

Chez les garçons de moins de 14 ans, Thibaut Bregnard a également apporté un podium à la structure avec une troisième place en sprint libre, avant de terminer au pied du podium lors de l’épreuve dominicale. Yaël Frésard, du SC Saignelégier, a lui aussi réalisé une belle performance avec une cinquième place en moins de 16 ans. Il a signé le deuxième temps parmi les athlètes nés en 2011. /comm-yca


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