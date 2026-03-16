Belle fin de saison pour le Giron Jurassien

Belle fin de saison pour les athlètes du Giron Jurassien. Les finales du Swiss Nordic Trophy de ski de fond ont eu lieu ce week-end à Realp, dans le canton d’Uri. Milla Pittier a remporté la victoire sur le sprint libre, un mois après son titre national chez les moins de 16 ans à Evolène, en Valais. Elle a ensuite ajouté un nouveau podium à sa collection avec une deuxième place en mass start libre dimanche. « Grâce à ses excellentes prestations ce week-end et une domination assez impressionnante en sprint, Milla termine finalement au troisième rang du classement général », souligne Alexis Jeannerod, entraîneur du Giron Jurassien.

Chez les garçons de moins de 14 ans, Thibaut Bregnard a également apporté un podium à la structure avec une troisième place en sprint libre, avant de terminer au pied du podium lors de l’épreuve dominicale. Yaël Frésard, du SC Saignelégier, a lui aussi réalisé une belle performance avec une cinquième place en moins de 16 ans. Il a signé le deuxième temps parmi les athlètes nés en 2011. /comm-yca