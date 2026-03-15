Robin Cuche en bronze en slalom 

Le skieur du Val-de-Ruz a pris la 3e place du slalom des Jeux paralympiques ce dimanche à Cortina ...
Robin Cuche en bronze en slalom 

Le skieur du Val-de-Ruz a pris la 3e place du slalom des Jeux paralympiques ce dimanche à Cortina. C’est sa 4e médaille dans ces joutes, après l’or en descente et en super-G et l’argent en géant.

Robin Cuche revient de Cortina avec quatre médailles. (Swiss Paralympic/Gabriel Monnet) Robin Cuche revient de Cortina avec quatre médailles. (Swiss Paralympic/Gabriel Monnet)

Une quatrième médaille pour Robin Cuche aux Jeux paralympiques ! Le skieur vaudruzien s’est paré de bronze dimanche à Cortina en slalom. Il a terminé à 3’'18 du vainqueur, le Russe Aleksei Bugaev et à 0''35 du Néo-Zélandais Adam Hall. Robin Cuche termine ainsi ses Jeux paralympiques avec quatre médailles : deux en or en descente et en super-G, une en argent sur le géant et donc une en bronze sur le slalom. /lgn


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