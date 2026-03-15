Robin Cuche en bronze en slalom 

Une quatrième médaille pour Robin Cuche aux Jeux paralympiques ! Le skieur vaudruzien s’est paré de bronze dimanche à Cortina en slalom. Il a terminé à 3’'18 du vainqueur, le Russe Aleksei Bugaev et à 0''35 du Néo-Zélandais Adam Hall. Robin Cuche termine ainsi ses Jeux paralympiques avec quatre médailles : deux en or en descente et en super-G, une en argent sur le géant et donc une en bronze sur le slalom. /lgn