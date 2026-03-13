Une nouvelle médaille pour Robin Cuche

Après l’or en descente et en super-G, le skieur vaudruzien a décroché l’argent lors de l’épreuve ...
Une nouvelle médaille pour Robin Cuche

Après l’or en descente et en super-G, le skieur vaudruzien a décroché l’argent lors de l’épreuve du géant vendredi aux Jeux paralympiques de Milan-Cortina.

Robin Cuche brille encore à Cortina ce vendredi. (Photo : EPA/Jed Jacobsohn for OIS/IOC.) Robin Cuche brille encore à Cortina ce vendredi. (Photo : EPA/Jed Jacobsohn for OIS/IOC.)

Robin Cuche est insatiable ! L’athlète de Saules a décroché une nouvelle médaille vendredi lors des Jeux paralympiques de Milan-Cortina. Après avoir conquis le titre en descente et en super-G, le Neuchâtelois s’est paré d’argent en géant en Italie. Il n'a toutefois rien pu faire face au Français Arthur Bauchet qui s'impose avec près de deux secondes d'avance sur le Neuchâtelois. 

Robin Cuche pourrait encore augmenter son nombre de médailles dans ces joutes. Il disputera une ultime épreuve, le slalom, ce dimanche. /gjo


