Robin Cuche chute sur le combiné des Jeux paralympiques

Pas de nouvelle médaille aux Jeux paralympiques de Milan-Cortina pour Robin Cuche. Après ses titres en descente et en super-G, le skieur du Val-de-Ruz a chuté lors du super-G du combiné alpin mardi dans la station italienne de Cortina d’Ampezzo. Le Neuchâtelois conserve encore des chances de remporter une troisième médaille lors de ses quatrièmes joutes : il disputera le géant vendredi et le slalom dimanche. /yca