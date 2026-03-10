Robin Cuche chute sur le combiné des Jeux paralympiques

Le skieur vaudruzien était en lice mardi sur l’épreuve du combiné alpin des Jeux paralympiques ...
Robin Cuche chute sur le combiné des Jeux paralympiques

Le skieur vaudruzien était en lice mardi sur l’épreuve du combiné alpin des Jeux paralympiques. Lors de son passage en super-G, il a chuté. Le double médaillé d'or paralympique disputera encore le géant et le slalom cette fin de semaine.

Robin Cuche est tombé lors de la manche de super-G du combiné alpin à Cortina d’Ampezzo. (Photo : Keystone/Claudio Thoma) Robin Cuche est tombé lors de la manche de super-G du combiné alpin à Cortina d’Ampezzo. (Photo : Keystone/Claudio Thoma)

Pas de nouvelle médaille aux Jeux paralympiques de Milan-Cortina pour Robin Cuche. Après ses titres en descente et en super-G, le skieur du Val-de-Ruz a chuté lors du super-G du combiné alpin mardi dans la station italienne de Cortina d’Ampezzo. Le Neuchâtelois conserve encore des chances de remporter une troisième médaille lors de ses quatrièmes joutes : il disputera le géant vendredi et le slalom dimanche. /yca


Actualisé le

 

