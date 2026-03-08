Marianne Fatton hors du podium à la verticale

La Neuchâteloise a terminé cinquième de cette épreuve, aux Européens de ski-alpinisme de Shahdag ...
La Neuchâteloise a terminé cinquième de cette épreuve, aux Européens de ski-alpinisme de Shahdag, en Azerbaïdjan. La Vaudruzienne n'ajoute donc pas de quatrième médaille à sa belle collection. 

Marianne Fatton n'a pas réussi à grimper sur le podium, cette fois-ci aux Européens de ski-alpinisme (photo : archives, @360DSM). Marianne Fatton n'a pas réussi à grimper sur le podium, cette fois-ci aux Européens de ski-alpinisme (photo : archives, @360DSM).

Marianne Fatton a dû se contenter du cinquième rang lors de la verticale, dimanche aux Européens de ski-alpinisme à Shahdag, en Azerbaïdjan. La Neuchâteloise a fini derrière deux autres Suissesses. Le titre est revenu à l'Autrichienne Sarah Dreier. Marianne Fatton, championne olympique de sprint, qui a été sacrée en relais mixte et en sprint lors de ces joutes, avant d'être argentée lors de l'individuelle. /ATS-vco


