Marianne Fatton hors du podium à la verticale

Marianne Fatton a dû se contenter du cinquième rang lors de la verticale, dimanche aux Européens de ski-alpinisme à Shahdag, en Azerbaïdjan. La Neuchâteloise a fini derrière deux autres Suissesses. Le titre est revenu à l'Autrichienne Sarah Dreier. Marianne Fatton, championne olympique de sprint, qui a été sacrée en relais mixte et en sprint lors de ces joutes, avant d'être argentée lors de l'individuelle. /ATS-vco