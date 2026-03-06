Robin Cuche : « J’aimerais vraiment faire une médaille en descente. »

Robin Cuche : « J’aimerais vraiment faire une médaille en descente. »

Le skieur vaudruzien entame ses quatrièmes Jeux paralympiques samedi à Cortina avec l’épreuve reine, la descente, discipline sur laquelle il fonde ses plus grands espoirs. Le Neuchâtelois se confie à quelques heures de ce grand rendez-vous.

Robin Cuche espère faire fort en descente à Cortina, samedi (Swiss Paralympic/Gabriel Monnet).  Robin Cuche espère faire fort en descente à Cortina, samedi (Swiss Paralympic/Gabriel Monnet). 

A 27 ans, Robin Cuche entame samedi à Cortina ses quatrièmes Jeux paralympiques. Deuxième du classement général final de la Coupe du monde cette saison et détenteur des quatre derniers globes de la descente, le Neuchâtelois espère décrocher dans la station italienne la première médaille paralympique de sa carrière. Lui-même le dit, ses meilleures chances, il les aura tout de suite, ce samedi, dans l’épreuve reine, programmée à 11h15. A condition de gérer la pression.

« La plus grosse pression, elle vient de moi-même. J’ai envie d’une médaille paralympique. En descente, j’espère vraiment faire une médaille. Pour les autres disciplines, ça dépendra de la forme du moment et des conditions de neige. »

Le fait d’emmener trois expériences paralympiques dans ses bagages va aider. « Mais ce qui va m’aider le plus, c’est de faire partie des favoris depuis quatre-cinq ans. J’ai appris à gérer cette pression et ça devrait bien aller », déclare le Vaudruzien. Commencer par sa discipline de prédilection est à double tranchant, admet Robin Cuche : « S’il y a une bonne performance, il faudra quand même skier bien les jours d’après pour essayer d’aller rechercher des médailles. Et s’il y a une contre-performance, il faudra d’autant plus remettre l’ouvrage sur le métier. » 

Robin Cuche : « La plus grosse pression, elle vient de moi-même. »

Comme ses concurrents, le Neuchâtelois devra se faire à cette neige printanière sur cette « jolie piste » de Cortina : « Ils ont décidé d’avancer les courses de plus d’une heure, parce que c’est vrai qu’il fait extrêmement chaud à Cortina. Le dernier passage, c’est vraiment de la neige de printemps. »

« Ce qui va m'aider le plus, c'est le fait de faire partie des favoris depuis quatre-cinq ans. »

Robin Cuche devrait aussi participer la semaine prochaine au super-G, au combiné, au géant et au slalom. /vco-gjo


