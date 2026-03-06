Robin Cuche : « J’aimerais vraiment faire une médaille en descente. »

A 27 ans, Robin Cuche entame samedi à Cortina ses quatrièmes Jeux paralympiques. Deuxième du classement général final de la Coupe du monde cette saison et détenteur des quatre derniers globes de la descente, le Neuchâtelois espère décrocher dans la station italienne la première médaille paralympique de sa carrière. Lui-même le dit, ses meilleures chances, il les aura tout de suite, ce samedi, dans l’épreuve reine, programmée à 11h15. A condition de gérer la pression.

« La plus grosse pression, elle vient de moi-même. J’ai envie d’une médaille paralympique. En descente, j’espère vraiment faire une médaille. Pour les autres disciplines, ça dépendra de la forme du moment et des conditions de neige. »

Le fait d’emmener trois expériences paralympiques dans ses bagages va aider. « Mais ce qui va m’aider le plus, c’est de faire partie des favoris depuis quatre-cinq ans. J’ai appris à gérer cette pression et ça devrait bien aller », déclare le Vaudruzien. Commencer par sa discipline de prédilection est à double tranchant, admet Robin Cuche : « S’il y a une bonne performance, il faudra quand même skier bien les jours d’après pour essayer d’aller rechercher des médailles. Et s’il y a une contre-performance, il faudra d’autant plus remettre l’ouvrage sur le métier. »