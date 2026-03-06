Encore une médaille européenne pour Marianne Fatton

Après deux médailles d'or aux Européens de ski-alpinisme, la Neuchâteloise a obtenu un troisième ...
Encore une médaille européenne pour Marianne Fatton

Après deux médailles d'or aux Européens de ski-alpinisme, la Neuchâteloise a obtenu un troisième podium, décrochant l'argent dans la course individuelle, vendredi à Shahdag, en Azerbaïdjan. 

Marianne Fatton n'en finit pas de monter sur la boîte.  Marianne Fatton n'en finit pas de monter sur la boîte. 

Après avoir obtenu deux médailles d'or en sprint et en relais mixte aux championnats d'Europe de ski-alpinisme de Shahdag (Azerbaïdjan), Marianne Fatton a dû se contenter de l'argent vendredi sur l'individuelle. Après plus d'une heure et demie d'efforts, la championne olympique neuchâteloise a été battue par l'Italienne Giulia Murada dans cette discipline qui ne figurait pas au programme des JO.

Le canton de Fribourg a signé un magnifique doublé chez les hommes, Rémi Bonnet s'imposant avec plus de trois minutes d'avance sur Thomas Bussard. Déjà sacré en 2024 à Flaine (France), Bonnet visera un autre titre continental dimanche sur la verticale. /ATS 


