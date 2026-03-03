La relève du ski de fond en verve

Le Kids Nordic Tour, circuit romand de la relève du ski de fond, s’est achevé dimanche 1er mars sur un skiathlon en mass start (avec changement de skis et de bâtons obligatoire lors de la transition) au col du Jaun (Berne). Les athlètes régionaux se sont distingués avec quatre victoires.

À deux pas de la Gruyère fribourgeoise, une victoire est revenue à la licenciée du SC La Brévine Augustine Heger en M8. Les autres victoires du jour sont revenues aux athlètes du centre régional de performance, avec Thibaud Bregnard (SC Saignelégier) en M14, Milla Pittier (SC La Vue-des-Alpes) en M16, et Wilma Lauenstein (SC La Vue-des-Alpes) au classement scratch féminin.

Au niveau du championnat dédié à la relève (jusqu’à 16 ans), Augustine Heger et Thibaud Bregnard en ont profité pour cueillir les lauriers de fin de saison, avec trois victoires et une deuxième place chacun durant l’hiver.





En Coupe d'Europe

Milla Pittier en Coupe d’Europe de la relève. La jeune fondeuse des Hauts-Geneneys a été retenue pour les épreuves, qui se tiendront les 21 et 22 mars à Santa Caterina, en Italie. Il y a un an à Planica, Milla Pittier avait déjà pris part à cette compétition : elle s’était classée cinquième des 5 kilomètres libres.





Storio nordiX games confirmé

De son côté, le Giron jurassien des clubs des sports de neige a confirmé que la finale des storio nordiX games se tiendra comme prévu, mercredi dès 14 heures, au Centre Nordique de La Vue-des-Alpes. Un événement réservé aux jeunes fondeurs et fondeuses en âge de scolarité. /comm-mne



