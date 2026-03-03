La relève du ski de fond en verve

Milla Pittier a été retenue pour la Coupe d'Europe. Et les jeunes fondeurs et fondeuses du ...
La relève du ski de fond en verve

Milla Pittier a été retenue pour la Coupe d'Europe. Et les jeunes fondeurs et fondeuses du Giron jurassien ont fêté quatre succès lors des finales romandes. 

Thibaud Bregnard était le meilleur cette saison. (Photo : Giron jurassien) Thibaud Bregnard était le meilleur cette saison. (Photo : Giron jurassien)

Le Kids Nordic Tour, circuit romand de la relève du ski de fond, s’est achevé dimanche 1er mars sur un skiathlon en mass start (avec changement de skis et de bâtons obligatoire lors de la transition) au col du Jaun (Berne). Les athlètes régionaux se sont distingués avec quatre victoires. 

À deux pas de la Gruyère fribourgeoise, une victoire est revenue à la licenciée du SC La Brévine Augustine Heger en M8. Les autres victoires du jour sont revenues aux athlètes du centre régional de performance, avec Thibaud Bregnard (SC Saignelégier) en M14, Milla Pittier (SC La Vue-des-Alpes) en M16, et Wilma Lauenstein (SC La Vue-des-Alpes) au classement scratch féminin.

Au niveau du championnat dédié à la relève (jusqu’à 16 ans), Augustine Heger et Thibaud Bregnard en ont profité pour cueillir les lauriers de fin de saison, avec trois victoires et une deuxième place chacun durant l’hiver.


En Coupe d'Europe

Milla Pittier en Coupe d’Europe de la relève. La jeune fondeuse des Hauts-Geneneys a été retenue pour les épreuves, qui se tiendront les 21 et 22 mars à Santa Caterina, en Italie. Il y a un an à Planica, Milla Pittier avait déjà pris part à cette compétition : elle s’était classée cinquième des 5 kilomètres libres.


Storio nordiX games confirmé

De son côté, le Giron jurassien des clubs des sports de neige a confirmé que la finale des storio nordiX games se tiendra comme prévu, mercredi dès 14 heures, au Centre Nordique de La Vue-des-Alpes. Un événement réservé aux jeunes fondeurs et fondeuses en âge de scolarité. /comm-mne





Actualisé le

 

Actualités suivantes

Joana Hählen arrêtera en fin de saison

Joana Hählen arrêtera en fin de saison

Ski    Actualisé le 03.03.2026 - 16:25

Federica Brignone met prématurément fin à sa saison

Federica Brignone met prématurément fin à sa saison

Ski    Actualisé le 02.03.2026 - 13:41

Laurent Donzé retrace l’histoire du ski de fond

Laurent Donzé retrace l’histoire du ski de fond

Ski    Actualisé le 02.03.2026 - 10:01

Pas de super-G dimanche à Garmisch-Partenkirchen

Pas de super-G dimanche à Garmisch-Partenkirchen

Ski    Actualisé le 01.03.2026 - 13:07

Articles les plus lus

Pas de 3e podium consécutif pour Corinne Suter

Pas de 3e podium consécutif pour Corinne Suter

Ski    Actualisé le 01.03.2026 - 11:21

Pas de super-G dimanche à Garmisch-Partenkirchen

Pas de super-G dimanche à Garmisch-Partenkirchen

Ski    Actualisé le 01.03.2026 - 13:07

Laurent Donzé retrace l’histoire du ski de fond

Laurent Donzé retrace l’histoire du ski de fond

Ski    Actualisé le 02.03.2026 - 10:01

Federica Brignone met prématurément fin à sa saison

Federica Brignone met prématurément fin à sa saison

Ski    Actualisé le 02.03.2026 - 13:41

Fracture du tibia pour Ricarda Haaser

Fracture du tibia pour Ricarda Haaser

Ski    Actualisé le 28.02.2026 - 13:29

Pas de 3e podium consécutif pour Corinne Suter

Pas de 3e podium consécutif pour Corinne Suter

Ski    Actualisé le 01.03.2026 - 11:21

Pas de super-G dimanche à Garmisch-Partenkirchen

Pas de super-G dimanche à Garmisch-Partenkirchen

Ski    Actualisé le 01.03.2026 - 13:07

Laurent Donzé retrace l’histoire du ski de fond

Laurent Donzé retrace l’histoire du ski de fond

Ski    Actualisé le 02.03.2026 - 10:01

Corinne Suter confirme son retour en forme

Corinne Suter confirme son retour en forme

Ski    Actualisé le 28.02.2026 - 11:41

Fracture du tibia pour Ricarda Haaser

Fracture du tibia pour Ricarda Haaser

Ski    Actualisé le 28.02.2026 - 13:29

Odermatt vainqueur devant Monney et Rogentin

Odermatt vainqueur devant Monney et Rogentin

Ski    Actualisé le 28.02.2026 - 20:33

Pas de 3e podium consécutif pour Corinne Suter

Pas de 3e podium consécutif pour Corinne Suter

Ski    Actualisé le 01.03.2026 - 11:21