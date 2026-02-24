Milla Pittier brille en France

Championne de Suisse, la fondeuse des Hauts-Geneveys a survolé le sprint des moins de 16 ans ...
Championne de Suisse, la fondeuse des Hauts-Geneveys a survolé le sprint des moins de 16 ans disputé dans le cadre de la Coupe de France. 

Milla Pittier est sur les traces de son frère. (Photo : Emilie Heger). Milla Pittier est sur les traces de son frère. (Photo : Emilie Heger).

Milla Pittier s’est à nouveau mis en évidence en ski nordique. Une semaine après avoir enlevé le titre national des moins de 16 ans, la fondeuse du Ski-club La Vue-des-Alpes s’est illustrée samedi dernier dans le cadre d’une manche de la Coupe de France. À Rochejean (Doubs), sur le site de la Roulette, Milla Pittier a dominé l’épreuve du sprint libre « La Suissesse a impressionné dès les qualifications, » indique Jacques Mignerey, spécialiste du ski de fond tricolore. L’athlète des Hauts-Geneveys avait plus de dix secondes d’avance sur sa dauphine lors du prolongue.

Elle a réussi à imposer son rythme jusqu’en finale pour remporter sa première compétition de l’autre côté de la frontière. /comm-mne


 

