Robin Cuche sera aux Jeux paralympiques

Swiss Paralympic a sélectionné neuf athlètes en vue des Jeux paralympiques de Milan-Cortina ...
Swiss Paralympic a sélectionné neuf athlètes en vue des Jeux paralympiques de Milan-Cortina qui auront lieu du 6 au 15 mars. Comme attendu, le skieur de Saules en fait partie.

Robin Cuche partira en Italie avec des ambitions de médailles légitimes. (photo Matteo Rizzi) Robin Cuche partira en Italie avec des ambitions de médailles légitimes. (photo Matteo Rizzi)

Robin Cuche pourra bien partir en quête de médailles en Italie. Le skieur vaudruzien fait partie des neuf athlètes sélectionnés pour prendre part aux Jeux paralympiques de Milan/Cortina du 6 au 15 mars. Swiss Paralympic l’annonce ce jeudi. « Nous aurons une forte équipe composée d'athlètes expérimentés et de nouveaux venus », résume Tom Reulein, chef de mission. Selon lui, l'objectif sera de faire mieux qu'à Pékin en 2022, où Théo Gmür avait remporté une médaille de bronze. « Nous misons sur trois médailles », complète-t-il.


Robin parmi les sérieux prétendants

Le communiqué de Swiss Paralympic ne cache pas les espoirs placés en Robin Cuche. « Robin est le prétendant aux médailles le plus prometteur. Le skieur neuchâtelois, qui participera aux cinq épreuves, est monté six fois sur la plus haute marche du podium durant cette saison. Comme il n’a encore jamais remporté de médaille aux Jeux paralympiques, son objectif est clair », note le communiqué. /comm-gjo


