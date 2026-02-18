La famille Fatton va vibrer pour Marianne

Un canton derrière Marianne Fatton. La Vaudruzienne est sur le point d’entrée en lice lors des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina. La Neuchâteloise de 30 ans disputera deux épreuves pour ses premiers JO, le sprint jeudi et le relais mixte samedi, avec de sérieuses ambitions de médailles.

Sur la neige de Bormio, la championne du monde de sprint en titre s’élancera sous les yeux de son fan-club, mais aussi de ses parents. À quelques heures du premier départ de sa fille, Didier Fatton dit ressentir « beaucoup de fierté, mais aussi beaucoup de craintes », en raison notamment de la grande médiatisation liée aux Jeux olympiques. « Il faut vivre ces Jeux à fond, et qu’elle ne regrette rien », souligne pour sa part sa maman, Anna.