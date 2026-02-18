La famille Fatton va vibrer pour Marianne

Le rêve olympique va bientôt s’ouvrir pour Marianne Fatton. La Neuchâteloise disputera les épreuves de ski alpinisme jeudi et samedi à Bormio. Des compétitions que ses parents, Anna et Didier, suivront avec émotion et fierté.
Un canton derrière Marianne Fatton. La Vaudruzienne est sur le point d’entrée en lice lors des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina. La Neuchâteloise de 30 ans disputera deux épreuves pour ses premiers JO, le sprint jeudi et le relais mixte samedi, avec de sérieuses ambitions de médailles.
Sur la neige de Bormio, la championne du monde de sprint en titre s’élancera sous les yeux de son fan-club, mais aussi de ses parents. À quelques heures du premier départ de sa fille, Didier Fatton dit ressentir « beaucoup de fierté, mais aussi beaucoup de craintes », en raison notamment de la grande médiatisation liée aux Jeux olympiques. « Il faut vivre ces Jeux à fond, et qu’elle ne regrette rien », souligne pour sa part sa maman, Anna.
Didier Fatton : « C’est beaucoup de fierté. »
Une vie sur les lattes
Si Marianne Fatton se retrouve sur les pistes de Bormio, ce n’est pas tout à fait par hasard, rappelle son père. « On venait en Engadine à l’époque, car j’étais à l’armée. Et ma femme tirait les enfants sur la piste. Ils ont pu skier dès leur plus jeune âge », se remémore Didier Fatton avec une certaine émotion.
34 ans après sa maman
La participation de Marianne Fatton à ces Jeux olympiques représente aussi un très grand symbole familial, puisque sa mère, alors Anna Janouskova, avait pris part au JO d’Albertville en 1992 sous les couleurs tchèques à l’occasion des épreuves de ski de fond. « Je n’aurais jamais pensé qu’un de mes enfants fasse les Jeux olympiques. Ça me touche beaucoup. », souligne-t-elle.
Anna Fatton : « Je n’étais pas aussi forte que Marianne. Je ne visais pas de médaille à l’époque. »
Pour supporter leur fille, les parents Fatton ne seront pas seuls, une quarantaine des membres du fan-club de Marianne seront à Bormio lors de ces courses. « On sera bien entouré et on se réjouit tout plein. On a nos drapeaux suisses », sourit Didier Fatton.
Didier Fatton : « On espère voir du beau spectacle ! »
Le premier départ de Marianne Fatton aux Jeux olympiques est donc programmé jeudi matin pour l’épreuve du sprint. La spécialiste de ski alpinisme s’élancera pour les séries dès 9h50. /gjo