Maxime Béguin dans le top-30 en Coupe d’Europe

Un résultat honorable pour Maxime Béguin en Coupe d’Europe. Le fondeur neuchâtelois s’est classé 27e de la mass start de 20 kilomètres en style libre dimanche à Nové Mesto. En République tchèque, il a bouclé son parcours en 43’04’’ et concède 29 secondes au vainqueur du jour, le Suisse Antonin Savary. Autre Neuchâtelois engagé lors de ce week-end de compétition, Ilan Pittier a pris la 38e place du sprint samedi et le 68e rang lors de la mass start dimanche. /comm-gjo