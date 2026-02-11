Ilan Pittier et Maxime Béguin retenus pour la Coupe d’Europe

Une nouvelle expérience européenne pour Ilan Pittier et Maxime Béguin. Les Neuchâtelois Ilan Pittier (SC La Vue-des-Alpes) et Maxime Béguin (SAS Bern) ont été sélectionnés par Swiss-Ski pour représenter la Suisse lors des épreuves de Coupe d’Europe de ski de fond de Nové Město, en République tchèque, ce week-end. Deux épreuves en style libre sont au programme, avec un sprint le samedi et un 20 km en mass start le dimanche. /comm-gjo