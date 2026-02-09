Trois médailles pour Yann Engel aux mondiaux masters

Le fondeur de St-Blaise s'est paré une fois d'argent et deux fois de bronze lors des championnats ...
Trois médailles pour Yann Engel aux mondiaux masters

Le fondeur de St-Blaise s'est paré une fois d'argent et deux fois de bronze lors des championnats du monde masters de ski nordique, qui se sont tenus en Italie. 

Yann Engel en premier plan en bleu. (Photo : ski-club La Sagne) Yann Engel en premier plan en bleu. (Photo : ski-club La Sagne)

Le Neuchâtelois Yann Engel a récolté trois médailles lors des championnats du monde masters de Sappada, du 29 janvier au 6 février, en Italie.

En catégorie M8 (65 ans), le sociétaire du Ski-club La Sagne s'est classé 3e du 15 km classique et 2e du 10 km classique. Il a également joué un rôle déterminant pour la médaille de bronze décrochée dans le relais helvétique M7 (60 ans) du 4 x 5 kilomètres. Il s'est encore hissé au 5e rang du 30 km skating, lors du dernier jour de compétition. « Globalement, je suis très satisfait de mes résultats même si le fait d'avoir perdu le sprint pour le titre pour moins d'une seconde sur 10 km m'a un peu frustré sur le moment, d'autant plus qu'avec un mètre de plus je gagnais », relève Yann Engel, dans le communiqué du SC La Sagne. /comm-mne


Actualisé le

 

Actualités suivantes

La S’Kiffé Froid s’est arrêtée aux Cernets-Verrières

La S’Kiffé Froid s’est arrêtée aux Cernets-Verrières

Ski    Actualisé le 09.02.2026 - 09:42

Lindsey Vonn opérée d'une fracture de la jambe gauche

Lindsey Vonn opérée d'une fracture de la jambe gauche

Ski    Actualisé le 09.02.2026 - 07:55

La S’Kiffé Froid tient ses promesses

La S’Kiffé Froid tient ses promesses

Ski    Actualisé le 08.02.2026 - 16:38

La Nocturne de la Vue annulée 

La Nocturne de la Vue annulée 

Ski    Actualisé le 08.02.2026 - 15:08

Articles les plus lus

La Nocturne de la Vue annulée 

La Nocturne de la Vue annulée 

Ski    Actualisé le 08.02.2026 - 15:08

La S’Kiffé Froid tient ses promesses

La S’Kiffé Froid tient ses promesses

Ski    Actualisé le 08.02.2026 - 16:38

Franjo von Allmen, deux ans de progression météorique

Franjo von Allmen, deux ans de progression météorique

Ski    Actualisé le 09.02.2026 - 07:50

Lindsey Vonn opérée d'une fracture de la jambe gauche

Lindsey Vonn opérée d'une fracture de la jambe gauche

Ski    Actualisé le 09.02.2026 - 07:55

La Nocturne de la Vue annulée 

La Nocturne de la Vue annulée 

Ski    Actualisé le 08.02.2026 - 15:08

La S’Kiffé Froid tient ses promesses

La S’Kiffé Froid tient ses promesses

Ski    Actualisé le 08.02.2026 - 16:38

Nadja Kaelin brillante 4e du skiathlon

Nadja Kaelin brillante 4e du skiathlon

Ski    Actualisé le 09.02.2026 - 07:35

Franjo von Allmen, deux ans de progression météorique

Franjo von Allmen, deux ans de progression météorique

Ski    Actualisé le 09.02.2026 - 07:50

Ski freestyle: Gremaud et Tanno en finale, Hoefflin KO

Ski freestyle: Gremaud et Tanno en finale, Hoefflin KO

Ski    Actualisé le 09.02.2026 - 07:34

Nadja Kaelin brillante 4e du skiathlon

Nadja Kaelin brillante 4e du skiathlon

Ski    Actualisé le 09.02.2026 - 07:35

Franjo von Allmen, deux ans de progression météorique

Franjo von Allmen, deux ans de progression météorique

Ski    Actualisé le 09.02.2026 - 07:50

Franjo von Allmen en or

Franjo von Allmen en or

Ski    Actualisé le 09.02.2026 - 10:25