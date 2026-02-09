Trois médailles pour Yann Engel aux mondiaux masters

Le Neuchâtelois Yann Engel a récolté trois médailles lors des championnats du monde masters de Sappada, du 29 janvier au 6 février, en Italie.

En catégorie M8 (65 ans), le sociétaire du Ski-club La Sagne s'est classé 3e du 15 km classique et 2e du 10 km classique. Il a également joué un rôle déterminant pour la médaille de bronze décrochée dans le relais helvétique M7 (60 ans) du 4 x 5 kilomètres. Il s'est encore hissé au 5e rang du 30 km skating, lors du dernier jour de compétition. « Globalement, je suis très satisfait de mes résultats même si le fait d'avoir perdu le sprint pour le titre pour moins d'une seconde sur 10 km m'a un peu frustré sur le moment, d'autant plus qu'avec un mètre de plus je gagnais », relève Yann Engel, dans le communiqué du SC La Sagne. /comm-mne