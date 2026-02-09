La S’Kiffé Froid s’est arrêtée aux Cernets-Verrières

Ils étaient une bonne centaine de fondeurs, jeunes et moins jeunes, à prendre part à la course organisée par le Ski-club La Brévine, samedi. Sous un format apprécié, par équipes de deux. 

La S'Kiffé Froid a réuni quelque soixante enfants. (Photo : Emilie Heger). La S'Kiffé Froid a réuni quelque soixante enfants. (Photo : Emilie Heger).

Après les Storio nordiX Games au Cerneux-Péquignot mercredi, le Ski-club La Brévine organisait samedi la S'Kiffé Froid, aux Cernets-Verrières. Soixante-six fondeurs étaient répartis en équipes de deux lors du sprint libre, troisième étape du Viteos Ski Tour. Côté relève, soixante enfants ont pris part au sprint individuel avec qualification et finale.

C’est le duo du SC La Vue-des-Alpes, composé de Léane Schmid et Lucia Lauenstein, qui a remporté le scratch chez les dames. Chez les messieurs, victoire française des « locaux du SC Verrières/La Cluse » avec Émilien et Élie Louvrier.

« Le format par équipes apporte son lot de convivialité, mentionne Manuel Crivelli, président du ski-club organisateur. La neige était un peu brassée en fin d’épreuve, mais sans perturber le déroulement de la course. » /comm-mne


