La S’Kiffé Froid tient ses promesses

Du monde à la S'Kiffé Froid ! Après les Storio nordiX games au Cerneux-Péquignot ce mercredi, le SC La Brévine organisait ce samedi sa traditionnelle course de ski de fond. Les fondeurs présents en nombre ont réchauffé le légendaire froid qui enveloppe le stade des Cernets-Verrières. 66 adultes étaient ainsi répartis en équipes de deux lors du sprint libre, troisième étape du Viteos Ski Tour. Chez la relève, soixante enfants ont pris part au sprint individuel avec qualification et finale.

Pour la deuxième année consécutive, la S'Kiffé Froid a élu domicile aux Cernets. C’est le duo du SC La Vue-des-Alpes composé de Léane Schmid et Lucia Lauenstein qui a remporté le scratch chez les dames. Chez les hommes, victoire française des « locaux du SC Verrières/La Cluse » avec Émilien et Élie Louvrier. /ave