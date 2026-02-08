La Nocturne de la Vue annulée 

La course de ski de fond de La Vue-des-Alpes, initialement prévue mercredi, est annulée en ...
La Nocturne de la Vue annulée 

La course de ski de fond de La Vue-des-Alpes, initialement prévue mercredi, est annulée en raison des prévisions de pluie. L’événement ne sera pas reporté.

La Nocturne de la Vue avait déjà été annulée le 5 décembre 2025 et le 11 février en raison d'un enneigement défavorable. (Photo d'archives : Jérémy Huguenin). La Nocturne de la Vue avait déjà été annulée le 5 décembre 2025 et le 11 février en raison d'un enneigement défavorable. (Photo d'archives : Jérémy Huguenin).

Après le manque de neige, c'est l'abondance de pluie qui a raison de la Nocturne de la Vue. La course de ski de fond de La Vue-des-Alpes a été annulée ce dimanche en raison des prévisions météorologiques annonçant de fortes précipitations sous forme de pluie. L'annonce a été faite via un communiqué de presse de l'organisateur de l'événement. « Même si les pistes devaient rester enneigées, celles-ci seront inondées à plusieurs endroits », souligne-t-il. Dans ces conditions, il est impossible d'entretenir la piste et donc de maintenir la manifestation. En raison de l'allongement des journées, il n'est pas prévu de reporter une nouvelle fois l'événement. /ave


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Franjo von Allmen, deux ans de progression météorique

Franjo von Allmen, deux ans de progression météorique

Ski    Actualisé le 08.02.2026 - 05:07

Nadja Kaelin brillante 4e du skiathlon

Nadja Kaelin brillante 4e du skiathlon

Ski    Actualisé le 07.02.2026 - 14:12

Franjo von Allmen en or

Franjo von Allmen en or

Ski    Actualisé le 07.02.2026 - 16:11

Ski freestyle: Gremaud et Tanno en finale, Hoefflin KO

Ski freestyle: Gremaud et Tanno en finale, Hoefflin KO

Ski    Actualisé le 07.02.2026 - 12:48

Articles les plus lus

Robin Tissières dans le top-20

Robin Tissières dans le top-20

Ski    Actualisé le 05.02.2026 - 17:58

Ski freestyle: Gremaud et Tanno en finale, Hoefflin KO

Ski freestyle: Gremaud et Tanno en finale, Hoefflin KO

Ski    Actualisé le 07.02.2026 - 12:48

Nadja Kaelin brillante 4e du skiathlon

Nadja Kaelin brillante 4e du skiathlon

Ski    Actualisé le 07.02.2026 - 14:12

Franjo von Allmen en or

Franjo von Allmen en or

Ski    Actualisé le 07.02.2026 - 16:11

Robin Tissières dans le top-20

Robin Tissières dans le top-20

Ski    Actualisé le 05.02.2026 - 17:58

Suter, Blanc, Flury et Schmitt sur la descente féminine

Suter, Blanc, Flury et Schmitt sur la descente féminine

Ski    Actualisé le 06.02.2026 - 14:58

Ski freestyle: Gremaud et Tanno en finale, Hoefflin KO

Ski freestyle: Gremaud et Tanno en finale, Hoefflin KO

Ski    Actualisé le 07.02.2026 - 12:48

Franjo von Allmen en or

Franjo von Allmen en or

Ski    Actualisé le 07.02.2026 - 16:11

Robin Cuche s’impose à Tignes

Robin Cuche s’impose à Tignes

Ski    Actualisé le 04.02.2026 - 15:04

Robin Cuche encore victorieux en descente

Robin Cuche encore victorieux en descente

Ski    Actualisé le 05.02.2026 - 17:14

Robin Tissières dans le top-20

Robin Tissières dans le top-20

Ski    Actualisé le 05.02.2026 - 17:58

Suter, Blanc, Flury et Schmitt sur la descente féminine

Suter, Blanc, Flury et Schmitt sur la descente féminine

Ski    Actualisé le 06.02.2026 - 14:58