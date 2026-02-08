La Nocturne de la Vue annulée 

Après le manque de neige, c'est l'abondance de pluie qui a raison de la Nocturne de la Vue. La course de ski de fond de La Vue-des-Alpes a été annulée ce dimanche en raison des prévisions météorologiques annonçant de fortes précipitations sous forme de pluie. L'annonce a été faite via un communiqué de presse de l'organisateur de l'événement. « Même si les pistes devaient rester enneigées, celles-ci seront inondées à plusieurs endroits », souligne-t-il. Dans ces conditions, il est impossible d'entretenir la piste et donc de maintenir la manifestation. En raison de l'allongement des journées, il n'est pas prévu de reporter une nouvelle fois l'événement. /ave