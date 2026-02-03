La Chasseralienne 2026 annulée

La onzième édition de la Chasseralienne n’aura pas lieu cette année. Les organisateurs ont communiqué lundi soir la décision d’annuler l'épreuve de ski-alpinisme. En cause, le manque persistant de neige et les conditions météorologiques qui ne permettent pas de garantir la sécurité des participants. « Sur la partie du bas, il y a encore un peu de neige, mais ça va fondre et vendredi la pluie est attendue jusqu’à 1200 mètres », se désole Thierry Carnal, le président du comité d’organisation. Seuls 17 coureurs étaient inscrits pour la course qui avait réuni une cinquantaine de participants en 2025.

Plus tôt dans la saison, la course avait déjà été reportée au 6 février dans l’espoir d’une amélioration de l’enneigement sur le massif du Chasseral. Les organisateurs proposent traditionnellement un parcours reliant le téléski de Nods au restaurant du Chasseral, soit un dénivelé de 606 mètres.