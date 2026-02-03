La Chasseralienne 2026 annulée

La onzième édition de la Chasseralienne n’aura pas lieu cette année. Les organisateurs ont communiqué lundi soir la décision d’annuler l'épreuve de ski-alpinisme. En cause, le manque persistant de neige et les conditions météorologiques qui ne permettent pas de garantir la sécurité des participants. « Sur la partie du bas, il y a encore un peu de neige, mais ça va fondre et vendredi la pluie est attendue jusqu’à 1200 mètres », se désole Thierry Carnal, le président du comité d’organisation. Seuls 17 coureurs étaient inscrits pour la course qui avait réuni une cinquantaine de participants en 2025.Plus tôt dans la saison, la course avait déjà été reportée au 6 février dans l’espoir d’une amélioration de l’enneigement sur le massif du Chasseral. Les organisateurs proposent traditionnellement un parcours reliant le téléski de Nods au restaurant du Chasseral, soit un dénivelé de 606 mètres.
Thierry Carnal : « Est-ce qu’on arrête ou on continue ? »
Le comité remettra ça en 2027
Cette annulation n’est pas la première puisque vendredi devait se tenir la onzième édition en 14 ans, mais l’avenir est incertain. « La difficulté de trouver de bonnes conditions est de plus en plus récurrente. J’ai aussi songé à délocaliser la course aux Savagnières, mais ça change au niveau de notre organisation avec la fondue pour le souper et les résultats au sommet. C’est difficile. » Thierry Carnal tient tout de même à préciser qu’il y aura encore une édition au moins. « J’ai des prix souvenirs pour une fois, donc on remettra ça en 2027. » Financièrement, même sans rentrée d’argent grâce aux inscriptions, l’annulation de cette année ne posera pas de problèmes majeurs, car des sponsors ont apporté leur contribution. Quant à la motivation du comité, le président le reconnaît : « Il y a une légère fatigue et une demande de sang neuf… » /rce