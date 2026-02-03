La Chasseralienne 2026 annulée

Le manque d’enneigement et la météo ont contraint les organisateurs à annuler la course de ...
La Chasseralienne 2026 annulée

Le manque d’enneigement et la météo ont contraint les organisateurs à annuler la course de ski-alpinisme prévue le vendredi 6 février.

Une image du départ de Nods qu'on ne verra pas cet hiver. (Photo archives :. la Chasseralienne) Une image du départ de Nods qu'on ne verra pas cet hiver. (Photo archives :. la Chasseralienne)

La onzième édition de la Chasseralienne n’aura pas lieu cette année. Les organisateurs ont communiqué lundi soir la décision d’annuler l'épreuve de ski-alpinisme. En cause, le manque persistant de neige et les conditions météorologiques qui ne permettent pas de garantir la sécurité des participants. « Sur la partie du bas, il y a encore un peu de neige, mais ça va fondre et vendredi la pluie est attendue jusqu’à 1200 mètres », se désole Thierry Carnal, le président du comité d’organisation. Seuls 17 coureurs étaient inscrits pour la course qui avait réuni une cinquantaine de participants en 2025.

Plus tôt dans la saison, la course avait déjà été reportée au 6 février dans l’espoir d’une amélioration de l’enneigement sur le massif du Chasseral. Les organisateurs proposent traditionnellement un parcours reliant le téléski de Nods au restaurant du Chasseral, soit un dénivelé de 606 mètres.

Thierry Carnal : « Est-ce qu’on arrête ou on continue ? »

Ecouter le son


Le comité remettra ça en 2027

Cette annulation n’est pas la première puisque vendredi devait se tenir la onzième édition en 14 ans, mais l’avenir est incertain. « La difficulté de trouver de bonnes conditions est de plus en plus récurrente. J’ai aussi songé à délocaliser la course aux Savagnières, mais ça change au niveau de notre organisation avec la fondue pour le souper et les résultats au sommet. C’est difficile. » Thierry Carnal tient tout de même à préciser qu’il y aura encore une édition au moins. « J’ai des prix souvenirs pour une fois, donc on remettra ça en 2027. » Financièrement, même sans rentrée d’argent grâce aux inscriptions, l’annulation de cette année ne posera pas de problèmes majeurs, car des sponsors ont apporté leur contribution. Quant à la motivation du comité, le président le reconnaît : « Il y a une légère fatigue et une demande de sang neuf… » /rce


 

Actualités suivantes

Chasseron-Buttes aura lieu, reste à savoir comment

Chasseron-Buttes aura lieu, reste à savoir comment

Ski    Actualisé le 03.02.2026 - 16:11

« Une préparation optimale », pour Franjo von Allmen avant les Jeux

« Une préparation optimale », pour Franjo von Allmen avant les Jeux

Ski    Actualisé le 02.02.2026 - 05:07

Von Allmen s'impose en descente à Crans, comme l'an dernier

Von Allmen s'impose en descente à Crans, comme l'an dernier

Ski    Actualisé le 01.02.2026 - 13:28

Marianne Fatton sur le podium en relais mixte !

Marianne Fatton sur le podium en relais mixte !

Ski    Actualisé le 01.02.2026 - 12:34

Articles les plus lus

Abplanalb: « Malorie Blanc a réalisé une superbe course »

Abplanalb: « Malorie Blanc a réalisé une superbe course »

Ski    Actualisé le 01.02.2026 - 06:05

Marianne Fatton sur le podium en relais mixte !

Marianne Fatton sur le podium en relais mixte !

Ski    Actualisé le 01.02.2026 - 12:34

Von Allmen s'impose en descente à Crans, comme l'an dernier

Von Allmen s'impose en descente à Crans, comme l'an dernier

Ski    Actualisé le 01.02.2026 - 13:28

« Une préparation optimale », pour Franjo von Allmen avant les Jeux

« Une préparation optimale », pour Franjo von Allmen avant les Jeux

Ski    Actualisé le 02.02.2026 - 05:07

Crans-Montana: les Suisses favoris, mais sous pression

Crans-Montana: les Suisses favoris, mais sous pression

Ski    Actualisé le 01.02.2026 - 04:09

Abplanalb: « Malorie Blanc a réalisé une superbe course »

Abplanalb: « Malorie Blanc a réalisé une superbe course »

Ski    Actualisé le 01.02.2026 - 06:05

Marianne Fatton sur le podium en relais mixte !

Marianne Fatton sur le podium en relais mixte !

Ski    Actualisé le 01.02.2026 - 12:34

Von Allmen s'impose en descente à Crans, comme l'an dernier

Von Allmen s'impose en descente à Crans, comme l'an dernier

Ski    Actualisé le 01.02.2026 - 13:28

Super-G de Crans-Montana: Malorie Blanc s'impose!

Super-G de Crans-Montana: Malorie Blanc s'impose!

Ski    Actualisé le 31.01.2026 - 13:06

Crans-Montana: les Suisses favoris, mais sous pression

Crans-Montana: les Suisses favoris, mais sous pression

Ski    Actualisé le 01.02.2026 - 04:09

Abplanalb: « Malorie Blanc a réalisé une superbe course »

Abplanalb: « Malorie Blanc a réalisé une superbe course »

Ski    Actualisé le 01.02.2026 - 06:05

Marianne Fatton au sixième rang en Espagne

Marianne Fatton au sixième rang en Espagne

Ski    Actualisé le 01.02.2026 - 12:32